Под Житомиром «накрыли» сеть передвижных нелегальных заправок, торговавших дизелем. ФОТО

"Установлено, что группа лиц на территории Житомирского района в течение длительного времени осуществляли незаконный сбыт фальсифицированного дизельного топлива. При этом, указанные лица, не имея разрешительных документов и не будучи зарегистрированными как физические лица-предприниматели, используя меры конспирации, организовали незаконную базу хранения фальсификата на окружной города Житомира рядом с помещением шиномонтажа. Кроме того, специально переоборудовали микроавтобусы для осуществления такой незаконной деятельности", - говорится в сообщении.