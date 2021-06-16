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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 16 » 13:11:47

Под Житомиром «накрыли» сеть передвижных нелегальных заправок, торговавших дизелем. ФОТО

Сегодня, 13:11:47 475 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром «накрыли» сеть передвижных нелегальных заправок, торговавших дизелем. ФОТО

 Группа дельцов в Житомирском районе незаконно торговала дизельным топливом. Для конспирации подпольные АЗС создали внутри микроавтобусов. По предварительным подсчетам правоохранителей, суточный оборот банды составлял более 200 тыс. грн. Об этом "ЖЖ" сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"Установлено, что группа лиц на территории Житомирского района в течение длительного времени осуществляли незаконный сбыт фальсифицированного дизельного топлива. При этом, указанные лица, не имея разрешительных документов и не будучи зарегистрированными как физические лица-предприниматели, используя меры конспирации, организовали незаконную базу хранения фальсификата на окружной города Житомира рядом с помещением шиномонтажа. Кроме того, специально переоборудовали микроавтобусы для осуществления такой незаконной деятельности", - говорится в сообщении.


15 июня в рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд санкционированных обысков в местах незаконного хранения дизельного топлива, на точках реализации и по месту жительства фигурантов дела.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято около 15 тонн фальсифицированного дизельного топлива, стоимостью более 1 млн гривен, три переоборудованные транспортные средства, оборудование для хранения и сбыта горючего.

"Сейчас отобраны образцы изъятой продукции для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - добавила прокуратура.









Фото: прокуратура
Тэги: незаконная торговля, Дизель, Житомир
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