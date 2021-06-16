Под Житомиром «накрыли» сеть передвижных нелегальных заправок, торговавших дизелем. ФОТО

Группа дельцов в Житомирском районе незаконно торговала дизельным топливом. Для конспирации подпольные АЗС создали внутри микроавтобусов. По предварительным подсчетам правоохранителей, суточный оборот банды составлял более 200 тыс. грн. Об этом "ЖЖ
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"Установлено, что группа лиц на территории Житомирского района в течение длительного времени осуществляли незаконный сбыт фальсифицированного дизельного топлива. При этом, указанные лица, не имея разрешительных документов и не будучи зарегистрированными как физические лица-предприниматели, используя меры конспирации, организовали незаконную базу хранения фальсификата на окружной города Житомира рядом с помещением шиномонтажа. Кроме того, специально переоборудовали микроавтобусы для осуществления такой незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
15 июня в рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд санкционированных обысков в местах незаконного хранения дизельного топлива, на точках реализации и по месту жительства фигурантов дела.
По результатам обысков из незаконного оборота изъято около 15 тонн фальсифицированного дизельного топлива, стоимостью более 1 млн гривен, три переоборудованные транспортные средства, оборудование для хранения и сбыта горючего.
"Сейчас отобраны образцы изъятой продукции для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности"
, - добавила прокуратура.
Фото: прокуратура