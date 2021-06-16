Пустил переночевать: в Житомирской области гость убил хозяина дома

"В полицию поступило сообщение медиков о констатации смерти мужчины в одном из жилых домов г. Новоград-Волынский. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела. Полицейские выяснили, что умерший - 49-летний хозяин дома, а на его теле имеются телесные повреждения. Также во время осмотра помещения правоохранители зафиксировали следы борьбы и увидели остатки недавнего застолья", – сообщили в полиции.