Пустил переночевать: в Житомирской области гость убил хозяина дома

В городе Новоград-Волынский в одном из домов было обнаружено тело хозяина с травмами головы. Эксперты подтвердили, что смерть 49-летнего мужчины наступила из-за полученных телесных повреждений. Полицейские установили и задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В полицию поступило сообщение медиков о констатации смерти мужчины в одном из жилых домов г. Новоград-Волынский. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела. Полицейские выяснили, что умерший - 49-летний хозяин дома, а на его теле имеются телесные повреждения. Также во время осмотра помещения правоохранители зафиксировали следы борьбы и увидели остатки недавнего застолья", – сообщили в полиции.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. Согласно заключению эксперта, полученные телесные повреждения стали причиной смерти.
Поэтому оперативники начали мероприятия по установлению причастного к травмированию погибшего. Им удалось выяснить, кто в тот вечер "гостил" в доме.
"30-летний звягельчанин пришел к потерпевшему с просьбой переночевать, собравшись рассчитаться за услугу спиртным. Мужчины сначала сели за стол, а в ходе "трапезы" между ними возник конфликт. Предварительно, гость ударил хозяина по голове и ушел", – рассказывают правоохранители.
Оперативники разыскали и задержали подозреваемого в одном из сел района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.