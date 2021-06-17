В Житомире водитель машины столкнулся с трамваем и уехал с места ДТП. ФОТО

16 июня в Житомире водитель легкового автомобиля совершил столкновение с трамваем и скрылся с места аварии. Об этом "ЖЖ
" сообщила патрульная полиция Житомирской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Небесной Сотни и Грушевского. Обошлось без пострадавших.
"Вчера, около 10 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших при участии легкового автомобиля Renault и трамвая. Водитель автомобиля Renault место происшествия оставил", - информируют правоохранители.
Патрульные полицейские начали розыск водителя и обнаружили причастный к ДТП автомобиль во дворе неподалеку.
Транспортное средство патрульные эвакуировали на штрафстоянку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: патрульная полиция