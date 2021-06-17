Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 18 Июня 2021    01:50:54
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 17 » 13:33:54

В Житомире водитель машины столкнулся с трамваем и уехал с места ДТП. ФОТО

Вчера, 13:33:54 1090 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире водитель машины столкнулся с трамваем и уехал с места ДТП. ФОТО

 16 июня в Житомире водитель легкового автомобиля совершил столкновение с трамваем и скрылся с места аварии. Об этом "ЖЖ" сообщила патрульная полиция Житомирской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Небесной Сотни и Грушевского. Обошлось без пострадавших.
 

"Вчера, около 10 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших при участии легкового автомобиля Renault и трамвая. Водитель автомобиля Renault место происшествия оставил", - информируют правоохранители.


Патрульные полицейские начали розыск водителя и обнаружили причастный к ДТП автомобиль во дворе неподалеку.

Транспортное средство патрульные эвакуировали на штрафстоянку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, трамвай, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus