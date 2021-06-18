На Житомирщине за 9 миллионов построили еще одну современную амбулаторию

"Жители близлежащих сел вынуждены были ездить на обследование в районный центр. В ближайшее время - после завершения работ по благоустройству и оформления всех необходимых разрешений - новая амбулатория начнет работать. Она будет обслуживать около 5000 человек, которвые уже подписали декларации с врачом", - отметил Бунечко.