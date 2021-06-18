На Житомирщине за 9 миллионов построили еще одну современную амбулаторию

В пгт Гришковцы Житомирской области закончились строительные работы по возведению амбулатории общей практики семейной медицины. Это уже четвертая современная сельская амбулатория, которая готовится в этом году к открытию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко
.
Прежде амбулатория занимала здание, построенное почти 70 лет назад, которое давно не отвечало современным требованием.
"Жители близлежащих сел вынуждены были ездить на обследование в районный центр. В ближайшее время - после завершения работ по благоустройству и оформления всех необходимых разрешений - новая амбулатория начнет работать. Она будет обслуживать около 5000 человек, которвые уже подписали декларации с врачом", - отметил Бунечко.
В современном здании есть кабинет врача, лаборатория, манипуляционная, кабинеты прививок и здорового ребенка. Также обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету для предоставления телемедицинских услуг.
"Новая амбулатория полностью соответствует всем современным требованиям, в том числе для предоставления услуг людям с инвалидностью"
, - добавил председатель ОГА.
Общая сметная стоимость объекта - 9 млн 59 тыс. грн. Строительство было начато в 2018 году.
Напомним, при строительстве двух амбулаторий в Радомышльском районе выявили хищения
на сумму более 2,5 млн гривен.