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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 18 » 13:57:23

На Житомирщине за 9 миллионов построили еще одну современную амбулаторию

Сегодня, 13:57:23 402 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине за 9 миллионов построили еще одну современную амбулаторию

 В пгт Гришковцы Житомирской области закончились строительные работы по возведению амбулатории общей практики семейной медицины. Это уже четвертая современная сельская амбулатория, которая готовится в этом году к открытию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Прежде амбулатория занимала здание, построенное почти 70 лет назад, которое давно не отвечало современным требованием.
 

"Жители близлежащих сел вынуждены были ездить на обследование в районный центр. В ближайшее время - после завершения работ по благоустройству и оформления всех необходимых разрешений - новая амбулатория начнет работать. Она будет обслуживать около 5000 человек, которвые уже подписали декларации с врачом", - отметил Бунечко.


В современном здании есть кабинет врача, лаборатория, манипуляционная, кабинеты прививок и здорового ребенка. Также обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету для предоставления телемедицинских услуг.

"Новая амбулатория полностью соответствует всем современным требованиям, в том числе для предоставления услуг людям с инвалидностью", - добавил председатель ОГА.

Общая сметная стоимость объекта - 9 млн 59 тыс. грн. Строительство было начато в 2018 году.

Напомним, при строительстве двух амбулаторий в Радомышльском районе выявили хищения на сумму более 2,5 млн гривен.
Тэги: Житомирская область, Амбулатория
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