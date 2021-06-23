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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 23 » 08:58:21

На Соборной площади демонтировали постамент, на котором стоял памятник Ленину. ФОТО

Вчера, 08:58:21 1666 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Соборной площади демонтировали постамент, на котором стоял памятник Ленину. ФОТО

 В Житомире на площади Соборной демонтировали постамент, на котором до 2014 года стоял памятник Ленину. Сейчас на прилегающих территориях продолжают снимать гранитные плиты.

На месте постамента должны установить 50-метровый флагшток с огромным государственным флагом Украины, передает "Суспільне".

Также должны реконструировать территорию прилегающего сквера. Работы проводят на условиях софинансирования государственного и местного бюджетов.
 

"У нас был тендер на реконструкцию сквера и строительство флагштока. Победителем стала компания "КомфортБуд" со стоимостью ремонтных работ на 13,7 млн гривен. Софинансирование 50 на 50 - из государственного и местного бюджетов. Все будет из гранитной брусчатки, в частности, центральная часть. Вокруг сквера будет тротуарная плитка: по типу, как на Новом бульваре. Лавочки тоже будут как на Новом бульваре - антивандальные, из полированного бетона: с деревянными накладками, с подсветкой, с подзарядкой для телефонов. Новое освещение будет и самого флагштока, и флага, и сквера. Все эти елки, которые здесь были до этого, все это остается", – говорит Вячеслав Глазунов, руководитель управления капитального строительства Житомирского горсовета.






Фото: Суспільне
 

Памятник Ленину


Первый памятник Ленину в Житомире был открыт 7 ноября 1922 года в форме бюста.

В день похорон вождя 21 января 1924 года на центральной площади города, которая впоследствии была названа именем Ленина, состоялась закладка нового памятника революционеру. 1 мая 1926 года он был торжественно открыт.

Новый памятник Ленину на той же площади был установлен к 100-летию со дня рождения революционера в 1970 году.

В ночь с 20 на 21 февраля 2014 года, во время событий Евромайдана и после массовых смертей в Киеве, на Соборной площади Житомира собралась толпа протестующих, пытавшихся свергнуть памятник Ленину. Накинув на шею скульптуры металлический трос и прицепив трос к грузовику им удалось это сделать. Упав, скульптура розломилася пополам, голова скульптуры отломилась.
 
Памятник на Соборной площади, 2009 год
 
Пустой постамент после сноса
 

На постаменте разместили фото погибших героев, 2014 год
 

Новый сквер и 50-метровый флагшток


В честь 30-й годовщины независимости на площади Соборной в Житомире установят 50-метровый флагшток, на котором будет развеваться огромный флаг Украины.

По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров.

Депутаты горсовета выделили на ремонт сквера и установку флагштока 8,5 млн грн.







Тэги: постамент, Житомир, памятник, Ленин
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 02:31:41, Сегодня [Материал]

А гранита то сколько! И весь он как уже водится - просто исчезнет в чьи-то карманы)
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