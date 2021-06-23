На Соборной площади демонтировали постамент, на котором стоял памятник Ленину. ФОТО

В Житомире на площади Соборной демонтировали постамент, на котором до 2014 года стоял памятник Ленину. Сейчас на прилегающих территориях продолжают снимать гранитные плиты.
На месте постамента должны установить 50-метровый флагшток с огромным государственным флагом Украины, передает "Суспільне
".
Также должны реконструировать территорию прилегающего сквера. Работы проводят на условиях софинансирования государственного и местного бюджетов.
"У нас был тендер на реконструкцию сквера и строительство флагштока. Победителем стала компания "КомфортБуд" со стоимостью ремонтных работ на 13,7 млн гривен. Софинансирование 50 на 50 - из государственного и местного бюджетов. Все будет из гранитной брусчатки, в частности, центральная часть. Вокруг сквера будет тротуарная плитка: по типу, как на Новом бульваре. Лавочки тоже будут как на Новом бульваре - антивандальные, из полированного бетона: с деревянными накладками, с подсветкой, с подзарядкой для телефонов. Новое освещение будет и самого флагштока, и флага, и сквера. Все эти елки, которые здесь были до этого, все это остается", – говорит Вячеслав Глазунов, руководитель управления капитального строительства Житомирского горсовета.
Фото: Суспільне
Памятник Ленину
Первый памятник Ленину в Житомире был открыт 7 ноября 1922 года в форме бюста.
В день похорон вождя 21 января 1924 года на центральной площади города, которая впоследствии была названа именем Ленина, состоялась закладка нового памятника революционеру. 1 мая 1926 года он был торжественно открыт.
Новый памятник Ленину на той же площади был установлен к 100-летию со дня рождения революционера в 1970 году.
В ночь с 20 на 21 февраля 2014 года, во время событий Евромайдана и после массовых смертей в Киеве, на Соборной площади Житомира собралась толпа протестующих, пытавшихся свергнуть памятник Ленину. Накинув на шею скульптуры металлический трос и прицепив трос к грузовику им удалось это сделать
. Упав, скульптура розломилася пополам, голова скульптуры отломилась.
Памятник на Соборной площади, 2009 год
Пустой постамент после сноса
На постаменте разместили фото погибших героев, 2014 год
Новый сквер и 50-метровый флагшток
В честь 30-й годовщины независимости
на площади Соборной в Житомире установят 50-метровый флагшток
, на котором будет развеваться огромный флаг Украины.
По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров
.
Депутаты горсовета выделили на ремонт сквера и установку флагштока 8,5 млн грн
.