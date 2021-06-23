В Житомире пожарные спасли от уничтожения жилой дом на 8 хозяев

"23 июня в 1:08 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на 8 хозяев. По прибытию выяснилось, что из-под кровли и окон дома выходит дым. Очаг возгорания был обнаружен в коридоре общего пользования - там горел диван. Кроме того, пламя уже перекинулось на отделку стен коридора, которые были обиты пенопластом, это соответственно создавало дополнительную пожарную нагрузку", - информируют спасатели.