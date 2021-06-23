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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 23 » 13:22:59

В Житомире пожарные спасли от уничтожения жилой дом на 8 хозяев

Вчера, 13:22:59 910 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пожарные спасли от уничтожения жилой дом на 8 хозяев

 Ночью 23 июня в Житомире произошел пожар в одноэтажном жилом доме на 8 хозяев. Жители самостоятельно покинули свои квартиры еще до приезда пожарных.

Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"23 июня в 1:08 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на 8 хозяев. По прибытию выяснилось, что из-под кровли и окон дома выходит дым. Очаг возгорания был обнаружен в коридоре общего пользования - там горел диван. Кроме того, пламя уже перекинулось на отделку стен коридора, которые были обиты пенопластом, это соответственно создавало дополнительную пожарную нагрузку", - информируют спасатели.


Пожарные тушили пожар и пытались защитить от огня соседние квартиры. Им пришлось привлечь еще одно отделение спасателей для подвоза воды. Пожар ликвидировали в 2:31.

Огонь уничтожил домашнее имущество и отделку коридора на площади 100 квадратных метров. От высокой температуры повредились двери в квартиры.

Предполагаемая причина возгорания - попадание источника возгорания на горючий материал. Окончательные обстоятельства сейчас выясняют специалисты.
Тэги: Житомир, пожар
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 17:40:16, Вчера [Материал]

на какой хоть улице это было???
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