В городе на Житомирщине за 53 миллиона строят Прозрачный офис. ВИДЕО

В городе Барановка Житомирской области продолжается строительство центра предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис», в котором клиенты смогут получить административные услуги в одном месте.
Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, реализация проекта начата в 2018 году.
Проектом предусмотрено строительство здания, состоящего из двух блоков: в первом будет размещен ЦПАУ, во втором - торгово-тренинговый центр.
Фото: ОГА
Сейчас выполняются работы по устройству лестничных клеток, сетей электроснабжения и вентиляции.
Общая сметная стоимость проекта 53 млн 033 тыс. грн.
Расходы на 2021 год из Госфонда регионального развития согласованы в сумме 13 млн 697 тыс. грн., из местного бюджета - 1 млн 521 тыс. грн. В текущем году выполненые работы проплачено в сумме 3 млн 697 тыс. грн.