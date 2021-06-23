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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 23 » 14:09:17

В городе на Житомирщине за 53 миллиона строят Прозрачный офис. ВИДЕО

Вчера, 14:09:17 6585 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В городе на Житомирщине за 53 миллиона строят Прозрачный офис. ВИДЕО

 В городе Барановка Житомирской области продолжается строительство центра предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис», в котором клиенты смогут получить административные услуги в одном месте.

Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, реализация проекта начата в 2018 году.

Проектом предусмотрено строительство здания, состоящего из двух блоков: в первом будет размещен ЦПАУ, во втором - торгово-тренинговый центр.

Фото: ОГА


Сейчас выполняются работы по устройству лестничных клеток, сетей электроснабжения и вентиляции.

Общая сметная стоимость проекта 53 млн 033 тыс. грн.

Расходы на 2021 год из Госфонда регионального развития согласованы в сумме 13 млн 697 тыс. грн., из местного бюджета - 1 млн 521 тыс. грн. В текущем году выполненые работы проплачено в сумме 3 млн 697 тыс. грн.
 


Напомним, в июне в Житомире официально открыли "Прозрачный офис".
Тэги: Барановка, прозрачный офис, Житомирщина
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