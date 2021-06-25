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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 25 » 08:32:46

В Житомире задержали нелегальных мигрантов из Узбекистана. ФОТО

Сегодня, 08:32:46 579 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали нелегальных мигрантов из Узбекистана. ФОТО

 В Житомире оперативные сотрудники Житомирского пограничного отряда обнаружили трех граждан Республики Узбекистан, которые на протяжении нескольких лет незаконно находились в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Установлено, что иностранцы, в нарушение украинского законодательства, занимались предпринимательской деятельностью на одной из торговых точек Житомира.

За нарушение требований ст.203 КУоАП иностранцев привлекли к ответственности. Мероприятия по проверке продолжаются. Решается вопрос об их принудительном возвращении в родную страну.

"Проверка осуществлялась в рамках межведомственного плана мероприятий в сфере противодействия нелегальной миграции совместно с сотрудниками Миграционной полиции, Государственной миграционной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции", - добавили в ГПС.



Фото: пограничная служба
Тэги: Житомир, нелегальные мигранты
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