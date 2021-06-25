В Житомире задержали нелегальных мигрантов из Узбекистана. ФОТО

В Житомире оперативные сотрудники Житомирского пограничного отряда обнаружили трех граждан Республики Узбекистан, которые на протяжении нескольких лет незаконно находились в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы
Украины.
Установлено, что иностранцы, в нарушение украинского законодательства, занимались предпринимательской деятельностью на одной из торговых точек Житомира.
За нарушение требований ст.203 КУоАП иностранцев привлекли к ответственности. Мероприятия по проверке продолжаются. Решается вопрос об их принудительном возвращении в родную страну.
"Проверка осуществлялась в рамках межведомственного плана мероприятий в сфере противодействия нелегальной миграции совместно с сотрудниками Миграционной полиции, Государственной миграционной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции"
, - добавили в ГПС.
Фото: пограничная служба