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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 25 » 09:50:01

Аномальная жара на несколько часов оставила жителей Житомира без света

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Аномальная жара на несколько часов оставила жителей Житомира без света

 Вечером 24 июня около 18:00 в Житомире из-за аномальной жары трансформаторные подстанции по всему городу автоматически отключились от перегрева.

Проблемы с электроснабжением почувствовали жители Малёванки, центра, Полевой, Богунии и Корбутовки.

Также из-за аварийного отключения произошло обесточивание станции второго подъема водоканала. В связи с этим временно возникли перебои водоснабжения большей части города.

Над восстановлением электроснабжения работали аварийные бригады РЭС.

Около 23:00 восстановили водоснабжение в городе. По состоянию на 25 июня электроснабжение в районах города также восстановлено.

Как сообщал «Журнал Житомира», жара в Житомире установила 76-летний рекорд – воздух прогрелся до 36 градусов.
Тэги: Житомир, жара, электроснабжение
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