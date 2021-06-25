Аномальная жара на несколько часов оставила жителей Житомира без света

Вечером 24 июня около 18:00 в Житомире из-за аномальной жары трансформаторные подстанции по всему городу автоматически отключились от перегрева.
Проблемы с электроснабжением
почувствовали жители Малёванки, центра, Полевой, Богунии и Корбутовки.
Также из-за аварийного отключения произошло обесточивание станции второго подъема водоканала. В связи с этим временно возникли перебои водоснабжения большей части города.
Над восстановлением электроснабжения работали аварийные бригады РЭС.
Около 23:00 восстановили водоснабжение в городе. По состоянию на 25 июня электроснабжение в районах города также восстановлено.
Как сообщал «Журнал Житомира
», жара в Житомире установила 76-летний рекорд – воздух прогрелся до 36 градусов
.