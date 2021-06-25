Огромные красные цветы, новая плитка и зоны отдыха: как будет выглядеть обновленный Польский бульвар. ФОТО

Житомир охватил настоящий бум реконструкции скверов. Едва ли не каждую неделю публикуются планы по обновлению и ремонту зон отдыха. На этот раз презентовали проект реконструкции Польского бульвара, который находится в микрорайоне Маликова.
Рендеры проекта опубликовала Ольга Бронштейн
, главный архитектор города.
"Представляю вам проект реконструкции бульвара Польского, вот так уютно и по-современному будет на Бульваре Маликова, а яркий красный цвет задаст хорошее настроение всему району", - написала Бронштейн.
Согласно проекту, на бульваре появится новое покрытие, озеленение, круговые и классические лавки и другие зоны для отдыха.
Украшать бульвар будут арт-объекты - огромные красные цветы, похожие на маки.
О сроках реализации и стоимости реконструкции не сообщается.
Фото: Facebook / Olga Bronshteyn