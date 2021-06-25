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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 25 » 12:13:29

Огромные красные цветы, новая плитка и зоны отдыха: как будет выглядеть обновленный Польский бульвар. ФОТО

Сегодня, 12:13:29 1023 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Огромные красные цветы, новая плитка и зоны отдыха: как будет выглядеть обновленный Польский бульвар. ФОТО

 Житомир охватил настоящий бум реконструкции скверов. Едва ли не каждую неделю публикуются планы по обновлению и ремонту зон отдыха. На этот раз презентовали проект реконструкции Польского бульвара, который находится в микрорайоне Маликова.

Рендеры проекта опубликовала Ольга Бронштейн, главный архитектор города.
 

"Представляю вам проект реконструкции бульвара Польского, вот так уютно и по-современному будет на Бульваре Маликова, а яркий красный цвет задаст хорошее настроение всему району", - написала Бронштейн.




Согласно проекту, на бульваре появится новое покрытие, озеленение, круговые и классические лавки и другие зоны для отдыха.

Украшать бульвар будут арт-объекты - огромные красные цветы, похожие на маки.

О сроках реализации и стоимости реконструкции не сообщается.









Фото: Facebook / Olga Bronshteyn
Тэги: Житомир, реконструкция, Проект
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Комментариев: 2
Yoki
1 Ковальчук Павло Степанович (Yoki)   • 15:32:50, Сегодня [Материал]

Да, красота!!! Огромное Спасибо Оноприенкам мы Вас очень любим ;) Так держать
Marina32
2 Марина (Marina32)   • 15:44:21, Сегодня [Материал]

О да, Сам бульвар Польский очень в плачевном состоянии, плитка местами провалилась, с широкими трещинами, а по всему периметру поросло травой, а на фоне новенького сквера бульвар выглядит, как после Атомной войны.
Реконструировать уже надо давно при этом хотелось бы, чтоб вода с фонтана не техла речкой на бульвар тем самым создавая условия для проседания плитки...
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