В Житомирской области «скорая» сбила пешехода и доставил его в больницу

Ночью 25 июня в городе Новоград-Волынский автомобиль скорой, доставляя в больницу пациента, сбил пешехода. Мужчину также госпитализировали в медучреждение.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, около 00:40 бригада "скорой" на автомобиле Citroen под управлением 67-летнего местного жителя возвращалась с вызова и доставляла в больницу больного. Во время движения по улице г. Новоград-Волынский водитель совершил наезд на мужчину, который внезапно появился на дороге", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход, 42-летний житель района, получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.