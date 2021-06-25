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В Житомирской области «скорая» сбила пешехода и доставил его в больницу

Сегодня, 12:43:00 420 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области «скорая» сбила пешехода и доставил его в больницу

 Ночью 25 июня в городе Новоград-Волынский автомобиль скорой, доставляя в больницу пациента, сбил пешехода. Мужчину также госпитализировали в медучреждение.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, около 00:40 бригада "скорой" на автомобиле Citroen под управлением 67-летнего местного жителя возвращалась с вызова и доставляла в больницу больного. Во время движения по улице г. Новоград-Волынский водитель совершил наезд на мужчину, который внезапно появился на дороге", - говорится в сообщении.


В результате ДТП пешеход, 42-летний житель района, получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирщина, скорая, дтп
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