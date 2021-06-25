Предприятие на Житомирщине захватило земельный участок, чтобы выращивать с/х культуры

"Эти земли распахивали, засевали и на них выращивали сельскохозяйственные культуры. В соответствии с действующим законодательством в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается распашка земель (кроме подготовки почвы для лугов, лесов), а также садоводство и огородничество, хранение и применение пестицидов и удобрений", - объясняют правоохранители.