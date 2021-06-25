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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 25 » 14:32:16

Предприятие на Житомирщине захватило земельный участок, чтобы выращивать с/х культуры

Сегодня, 14:32:16 213 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Предприятие на Житомирщине захватило земельный участок, чтобы выращивать с/х культуры

 В Житомирской области предприятие самовольно заняло земельные участки прибрежно-защитной полосы реки Случь и выращивало там сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Разоблачение и документирование уголовного преступления проводилось совместно с работниками УСБУ области и под процессуальным руководством Новоград-Волынской окружной прокуратуры. В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие арендовало земли для выращивания сельскохозяйственных культур вблизи реки, однако выделенной территорией не ограничилось", - сообщает полиция.

Правоохранители выяснили, что дирекция предприятия самостоятельно заняла земельные участки водного фонда общей площадью 10,3648 га на территории с. Вербовка Чижевской ОТГ.
 

"Эти земли распахивали, засевали и на них выращивали сельскохозяйственные культуры. В соответствии с действующим законодательством в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается распашка земель (кроме подготовки почвы для лугов, лесов), а также садоводство и огородничество, хранение и применение пестицидов и удобрений", - объясняют правоохранители.


При таких обстоятельствах следователи Новоград-Волынского райотдела объявили о подозрении заместителю директора предприятия, 45-летнему жителю Ровенской области, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 197 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины. Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование.

Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.
Тэги: предприятие, Земля, Житомирщина
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