Арсеній Пушкаренко: 45 нових швидких для Житомирщини – це один крок до якісної та доступної медицини. ВІДЕО

Житомирська область отримала 45 новеньких автомобілів швидкої допомоги. Вони вже роз’їхалися по громадам Житомирщини і стали до роботи. Машини закуплені як частина програми Президента з розвитку медичної інфраструктури.
Нові автомобілі вручали Народні депутати України від партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко, Тетяна Циба, Богдан Кицак, Сергій Кузьміних, Дмитро Костюк, голова Житомирської облради Володимир Федоренко та голова облдержадміністрації Віталій Бунечко.
«Медична інфраструктура – це пріоритет Президента та команди «Слуга Народу». І нові автомобілі, які ми передали сьогодні громадам, – це частина цієї медичної інфраструктури», – сказав народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
30 років ніхто кардинально не оновлював парк автомобілів «швидкої», і нарешті така глобальна подія. Житомирщина отримала 45 новеньких «швидких». Із них 11 реанімобілей класу «С» та 34 машини класу «В». Переважно, це автомобілі марки «Сітроєн-Джампер» (41 од) та 4 авто марки «Рено-Мастер». 25 автомобілів закуплені за рахунок цільових коштів держбюджету. 20 – за рахунок коштів, спрямованих із фонду боротьби з COVID-19.
«На старих «буханках» наші медики виїжджали на виклики та намагалися рятувати життя громадян. Чому намагалися?! Тому що ці автомобілі не завжди могли виїхати, тому що технічний стан не дозволяв», – розповідає народний депутат.
Особливість нових автомобілів у тому, що медичний салон конструювали з урахуванням потреб і побажань медиків, які брали безпосередню участь у розробці. При цьому медичне обладнання дозволяє медикам зручно працювати з ним не тільки у «швидкій», але й за її межами. Все зроблено для комфортної й ефективної роботи медперсоналу.
«Я не пам’ятаю, коли б Житомирщина могла отримати таку кількість машин. Ви бачите різні категорії: і Renault, і Citroën. Найголовніше - наскільки вони осучаснені. Задача цього автомобіля це — скорочення часу, надання професійної медичної допомоги, безпосередньо в транспорті», - підкреслив олова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко. Медичні працівники, які працюватимуть на нових «швидких», кажуть, що це можливість вчасно допомагати пацієнтам та не витрачати жодної дорогоцінної хвилини. Машина дозволяє оперативно прибути до пацієнта та доправити його до медичної установи. А в дорозі надати всю необхідну допомогу.
«Місія цих «швидких» – служити людям і рятувати життя. Ми, народні депутати, не можемо стати разом із хірургом за операційний стіл або проводити замість сімейного лікаря прийом хворих. Але ми робимо все, щоб допомогти їм рятувати життя людей, створюючи комфортні умови роботи», – сказав Арсеній Пушкаренко.