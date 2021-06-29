ДТП в Житомире: камеры зафиксировали столкновение автомобилей

Утром 29 июня в Житомире произошло ДТП: дорогу на перекрестке улиц Королёва и Параджанова не поделили две машины. Об этом "ЖЖ
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня, около 10 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Skoda и автомобиля Ford, которое произошло на перекрестке улиц Параджанова и Королёва", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал. Движение транспорта на перекрестке частично затруднено.
На водителя автомобиля Ford патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.