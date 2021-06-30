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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 30 » 11:56:44

Дополнительный заработок: на Житомирщине руководство исполнительной службы присваивало деньги должников

Сегодня, 11:56:44 742 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дополнительный заработок: на Житомирщине руководство исполнительной службы присваивало деньги должников

 В Житомирской области разоблачили руководителей территориальных отделов государственной исполнительной службы, которые присваивали долги по неуплаченным алиментам и кредитам. Об этом "Журналу Житомира" сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, руководители двух территориальных подразделений государственной исполнительной службы области наладили преступную схему присвоения денежных средств, которые взимались по судебным решениям с должников.
 

"В течение 2020-2021 годов должностные лица, привлекая подчиненных, организовали внесение заведомо недостоверной информации в информационную систему исполнительной службы. Согласно недостоверных сведений средства, поступившие по исполнительным листам, направлялись не законным получателям, а перечислялись на банковские карточки подставных лиц", - сообщает прокуратура.


По информации ведомства, в дальнейшем взысканные средства, а это в основном долги за неуплаченные алименты, кредитные обязательства предпринимателей, переводились в наличные и присваивались чиновниками исполнительной службы.

В помещениях подразделений исполнительной службы проведено санкционированные обыски и изъята документация, в частности, исполнительные дела, фигурирующие в уголовном производстве, компьютерная техника, а также банковские карточки, которые использовались в противоправной схеме.

Прокуратура призывает жителей Житомирщины в случае наличия информации о противоправных действиях должностных лиц исполнительной службы, а также пострадавших от незаконных действий, обращаться в правоохранительные органы.



Фото: прокуратура
Тэги: прокуратура, исполнительная служба, Житомирская область
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Комментариев: 2
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 14:44:02, Сегодня [Материал]

Нічого дивного немає. ДВС давно пора розігнати і створити щось інше, не підпорядкувавши Мінюсту. В нашій недодержаві самий низький % виконання за виконавчими листами. Можливо потрібно встановити жорсткий судовий контроль за процесом виконання. А то їх ніхто не контролює, прокуратура нагляду позбавлена, стягувачі - суцільні лохи і лошиці, а відомчий контроль базується лише на хабарах. Ви що думаєте, вони тільки собі гроші брали ??! Впевнений на 500%, що більша частина цих грошей йшла по драбинці на самий верх. Це ще завів міністр часів потроха .
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:00:08, Сегодня [Материал]

"ДВС давно пора розігнати і створити щось інше"

100%, только на работу брать исключительно иностранцев ибо украинцы всё равно воры и коррупционеры, будет тоже самое.
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