Дополнительный заработок: на Житомирщине руководство исполнительной службы присваивало деньги должников

В Житомирской области разоблачили руководителей территориальных отделов государственной исполнительной службы, которые присваивали долги по неуплаченным алиментам и кредитам. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, руководители двух территориальных подразделений государственной исполнительной службы области наладили преступную схему присвоения денежных средств, которые взимались по судебным решениям с должников.
"В течение 2020-2021 годов должностные лица, привлекая подчиненных, организовали внесение заведомо недостоверной информации в информационную систему исполнительной службы. Согласно недостоверных сведений средства, поступившие по исполнительным листам, направлялись не законным получателям, а перечислялись на банковские карточки подставных лиц", - сообщает прокуратура.
По информации ведомства, в дальнейшем взысканные средства, а это в основном долги за неуплаченные алименты, кредитные обязательства предпринимателей, переводились в наличные и присваивались чиновниками исполнительной службы.
В помещениях подразделений исполнительной службы проведено санкционированные обыски и изъята документация, в частности, исполнительные дела, фигурирующие в уголовном производстве, компьютерная техника, а также банковские карточки, которые использовались в противоправной схеме.
Прокуратура призывает жителей Житомирщины в случае наличия информации о противоправных действиях должностных лиц исполнительной службы, а также пострадавших от незаконных действий, обращаться в правоохранительные органы.
Фото: прокуратура