Компанія «Рудь» стала лауреатом конкурсу «Кращі підприємства України»

Компанія «Рудь» — лідер ринку морозива в Україні з ринковою часткою 27,7 %. Також АТ «Житомирський маслозавод» є найбільшим національним експортером морозива, який протягом останніх років успішно розширює географію, постачаючи свою продукцію до майже 30 країн світу.

Своє національне лідерство у виробництві морозива підприємство підтвердило, ставши лауреатом конкурсу «Кращі підприємства України».

Зазначимо, що Національний рейтинг-конкурс «Кращі підприємства України» заснований діловою громадськістю України з метою сформувати реєстр компаній-лідерів нашої країни з позицій показників прибутковості, динамічності розвитку та питомої ваги підприємства в економіці відповідної галузі України.

У Національному рейтингу-конкурсі «Кращі підприємства України» беруть участь підприємства й організації України незалежно від виду діяльності, масштабів виробництва і форми власності. Загальний реєстр підприємств-лауреатів рейтингу формується за низкою номінацій відповідно до сфери діяльності підприємства з урахуванням основних видів вироблених товарів і послуг, що надаються. Присудження звання лауреата національного рейтингу «Кращі підприємства України» здійснюється за рішенням Експертної Ради Асамблеї ділових кіл.