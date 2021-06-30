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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июнь » 30 » 16:22:16

Компанія «Рудь» стала лауреатом конкурсу «Кращі підприємства України»     Реклама  

Сегодня, 16:22:31 294 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Компанія «Рудь» стала лауреатом конкурсу «Кращі підприємства України»

Компанія «Рудь» — лідер ринку морозива в Україні з ринковою часткою 27,7 %. Також АТ «Житомирський маслозавод» є найбільшим національним експортером морозива, який протягом останніх років успішно розширює географію, постачаючи свою продукцію до майже 30 країн світу. 

Своє національне лідерство у виробництві морозива підприємство підтвердило, ставши лауреатом конкурсу «Кращі підприємства України». 

Зазначимо, що Національний рейтинг-конкурс «Кращі підприємства України» заснований діловою громадськістю України з метою сформувати реєстр компаній-лідерів нашої країни з позицій показників прибутковості, динамічності розвитку та питомої ваги підприємства в економіці відповідної галузі України.

У Національному рейтингу-конкурсі «Кращі підприємства України» беруть участь підприємства й організації України незалежно від виду діяльності, масштабів виробництва і форми власності. Загальний реєстр підприємств-лауреатів рейтингу формується за низкою номінацій відповідно до сфери діяльності підприємства з урахуванням основних видів вироблених товарів і послуг, що надаються. Присудження звання лауреата національного рейтингу «Кращі підприємства України» здійснюється за рішенням Експертної Ради Асамблеї ділових кіл.

Тэги: маслозавод, Рудь
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