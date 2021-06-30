Нанес ущерб на десятки миллионов: прокуратура сообщила о подозрении экс-депутату Житомирского горсовета

В Житомире экс-депутат городского совета засорил бытовыми отходами землю и вырубил деревья, нанеся окружающей среде ущерб на десятки миллионов гривен. "Хозяйственнику" сообщено о подозрении. Об этом информирует Житомирская областная прокуратура
.
По данным следствия, в течение февраля-марта 2019 года директор частного предприятия, тогда еще депутат горсовета, организовал вывоз и складирование мусора на самовольно занятом земельном участке вблизи полигона твердых бытовых отходов, в пределах населенного пункта с. Олиевка Житомирского района.
"На участке земли коммунальной собственности с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства, не имея соответствующего разрешения, снял плодородный слой почвы на площади более 0,2 га. В дальнейшем, в течение марта-июня 2019 года, директор предприятия продолжил свою незаконную деятельность уже на землях водного фонда, а именно, прибрежных защитных полосах реки Крошенка и ее притоки, в пределах города Житомира", - сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что подозреваемый засорил строительными отходами берега водоемов общей площадью почти 0,2 га. Кроме этого, предпринимателю инкриминируется незаконная вырубка 89 деревьев породы сосна на территории Олиевского сельского совета.
Фото: прокуратура
По подсчетам специалистов, бывшим депутатом горсовета нанесен государственным интересам и окружающей среде ущерб на общую сумму 50,7 млн грн.
Сейчас ему сообщено о подозрении в загрязнении земель веществами и отходами, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия, а также в незаконной порубке деревьев в защитных насаждениях, которая причинила существенный вред (ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 246 УК Украины).
Вероятно, речь идет о бывшем депутате Житомирского городского совета (Оппозиционный блок) Владимире Тычине
, предприятие которого (ЧП "ВЖРЕП №4"
) занималось вывозом твердых бытовых подходов.