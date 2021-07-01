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Афера с недвижимостью: имущество житомирского вуза незаконно оказалось в частных руках

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Афера с недвижимостью: имущество житомирского вуза незаконно оказалось в частных руках

 Правоохранители разоблачили государственного регистратора, который провернул аферу с недвижимостью. По информации полиции, чиновник незаконно вывел из собственности житомирского вуза недвижимое имущество стоимостью около 9 млн грн.

"Предварительно следствием установлено, что в 2019 году государственный регистратор одного из сельских советов незаконно внес изменения в Реестр прав на недвижимое имущество. На основании поддельных документов он вывел из собственности одного из вузов г. Житомира объект недвижимого имущества общей площадью 1200 кв. м", - сообщает полиция Житомирской области.

Известно, что имущественный комплекс был отчужден в пользу физического лица и впоследствии переоформлен на местную коммерческую структуру.
 

"Своими действиями 29-летний чиновник (ныне уже бывший) нанес государству ущерб на сумму почти 9 млн гривен. 30 июня следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной деятельности ГУ Национальной полиции в Житомирской области сообщили бывшему государственному регистратору о подозрении в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) и ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.


На незаконно отчужденный имущественный комплекс судом наложен арест до решения вопроса о возвращении объекта недвижимого имущества в государственную собственность.

В рамках досудебного расследования также идет проверка возможной причастности фигуранта производства к другим незаконным сделкам с имуществом.



Фото: СБУ
Тэги: афера, Недвижимость, полиция, Житомир
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