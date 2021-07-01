Афера с недвижимостью: имущество житомирского вуза незаконно оказалось в частных руках

"Своими действиями 29-летний чиновник (ныне уже бывший) нанес государству ущерб на сумму почти 9 млн гривен. 30 июня следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной деятельности ГУ Национальной полиции в Житомирской области сообщили бывшему государственному регистратору о подозрении в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) и ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.