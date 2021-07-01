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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 1 » 13:05:45

Житомирянка заявила о попытке похищения ее сына: полиция разобралась в ситуации

Сегодня, 13:05:59 771 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка заявила о попытке похищения ее сына: полиция разобралась в ситуации

 1 июля пользователи соцсетей начали распространять пост житомирянки о том, что ее сына пытались заманить в машину незнакомые мужчины. По словам женщины, инцидент произошел на Богунии.

"Вчера неизвестные мужчины, на автомобиле Volvo, номерной знак АМ6220ЕО около 17:00 в районе моста на Богунии пытались заманить моего сына и его друзей к машине, детям по 13 лет. Попыток было несколько. Убеждали, что покажут детям интересное видео в машине, после отказа, сказали, что будут ждать сверху на мосту", - написала женщина.



На сообщение отреагировала полиция. Правоохранители оперативно разыскали указанный автомобиль и его владельца.
 

"Полицейские Житомирского районного управления полиции оперативно связались с мамой и выяснили известные ей детали происшествия, также с ее разрешения пообщались с сыном. Впоследствии во время проверки полученной информации установили и автомобиль ("Вольво"), и его водителя, и содержание его разговора с детьми", - сообщила полиция Житомирской области.


По информации правоохранителей, мужчина действительно остановился у мальчишек, но интересовался, не в курсе ли они того, кто снимает колпаки с колес автомобилей, ведь в последнее время в этом районе произошло несколько таких случаев (видеокамеры сняли группу подростков вблизи машин).

Водитель и женщина пообщались и поняли друг друга.

"То есть никаких попыток похищения или других противоправных действий в отношении детей не было. И мама, и водитель пообщались в райуправлении полиции и пришли к взаимопониманию. Поэтому желаем всем хорошего дня и не спешить с выводами, особенно негативными", - резюмировали в полиции.
Тэги: похищение, ребенок, Житомир, полиция
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:12:16, Сегодня [Материал]

страхивочка, кстати, на авто с этим номером не оформлена....
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