Житомирянка заявила о попытке похищения ее сына: полиция разобралась в ситуации

1 июля пользователи соцсетей начали распространять пост житомирянки о том, что ее сына пытались заманить в машину незнакомые мужчины. По словам женщины, инцидент произошел на Богунии.
"Вчера неизвестные мужчины, на автомобиле Volvo, номерной знак АМ6220ЕО около 17:00 в районе моста на Богунии пытались заманить моего сына и его друзей к машине, детям по 13 лет. Попыток было несколько. Убеждали, что покажут детям интересное видео в машине, после отказа, сказали, что будут ждать сверху на мосту"
, - написала женщина.
На сообщение отреагировала полиция
. Правоохранители оперативно разыскали указанный автомобиль и его владельца.
"Полицейские Житомирского районного управления полиции оперативно связались с мамой и выяснили известные ей детали происшествия, также с ее разрешения пообщались с сыном. Впоследствии во время проверки полученной информации установили и автомобиль ("Вольво"), и его водителя, и содержание его разговора с детьми", - сообщила полиция Житомирской области.
По информации правоохранителей, мужчина действительно остановился у мальчишек, но интересовался, не в курсе ли они того, кто снимает колпаки с колес автомобилей, ведь в последнее время в этом районе произошло несколько таких случаев (видеокамеры сняли группу подростков вблизи машин).
Водитель и женщина пообщались и поняли друг друга.
"То есть никаких попыток похищения или других противоправных действий в отношении детей не было. И мама, и водитель пообщались в райуправлении полиции и пришли к взаимопониманию. Поэтому желаем всем хорошего дня и не спешить с выводами, особенно негативными"
, - резюмировали в полиции.