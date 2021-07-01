Житомирянка заявила о попытке похищения ее сына: полиция разобралась в ситуации

"Полицейские Житомирского районного управления полиции оперативно связались с мамой и выяснили известные ей детали происшествия, также с ее разрешения пообщались с сыном. Впоследствии во время проверки полученной информации установили и автомобиль ("Вольво"), и его водителя, и содержание его разговора с детьми", - сообщила полиция Житомирской области.