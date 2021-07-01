Нардеп Пушкаренко: Голосування за закон про олігархів покаже, хто з депутатів служить народу, а хто – олігархам. ВІДЕО

Голосування за президентський законопроєкт про олігархів стане маркером, який покаже, хто з депутатів – з українським народом, а хто – служить олігархам.
Про це заявив народний депутат, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
«Голосування за законопроєкт про олігархів буде тим рубіконом в українській політиці, де ми побачимо, хто з депутатів працює по совісті та служить українському народові, а хто – великим фінансово-промисловим групам. Якщо депутати, зокрема і колеги по моїй фракції, відмовляться голосувати за цей законопроєкт – це, звичайно, їхнє право як народних депутатів. Але це підтвердить можливу наявність олігархічного впливу на них», – наголошує Пушкаренко.
До того ж, депутат підтримав ідею Президента Зеленського винести питання про олігархів на всеукраїнський референдум, якщо депутати саботуватимуть ухвалення цього закону.
Арсеній Пушкаренко нагадав, що президентський законопроєкт чітко описує критерії для визначення особи олігархом: має активи більше 2,27 мільярди гривень, контролює монопольно одну з галузей економіки, має значний вплив на медіа та бере участь у політичному житті. Якщо є три з чотирьох цих критеріїв - людина отримує статус олігарха.
«Це базовий законопроєкт від Президента, який розпочинає процес деолігархізації в країні. Він допоможе обмежити деструктивний вплив олігархів на політиків, суддів, правоохоронців тощо. Заборонить їм фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації», – розповів народний депутат.