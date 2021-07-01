Нардеп Пушкаренко: Голосування за закон про олігархів покаже, хто з депутатів служить народу, а хто – олігархам. ВІДЕО

«Голосування за законопроєкт про олігархів буде тим рубіконом в українській політиці, де ми побачимо, хто з депутатів працює по совісті та служить українському народові, а хто – великим фінансово-промисловим групам. Якщо депутати, зокрема і колеги по моїй фракції, відмовляться голосувати за цей законопроєкт – це, звичайно, їхнє право як народних депутатів. Але це підтвердить можливу наявність олігархічного впливу на них», – наголошує Пушкаренко.