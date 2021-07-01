«Чистили» дома на Житомирщине: полиция с погоней задержала банду преступников

"Один из них, 24-летний коростенец, двигаясь на мотороллере и заметив полицейский автомобиль, который приближался к нему, резко изменил направление и увеличил скорость. Впрочем его маневр оказался ложным и мужчина упал с транспортного средства, после чего встал и побежал. Все же убежать от полицейских ему не удалось, но во время задержания он продолжал сопротивляться, поэтому сейчас эти его действия также квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса. При осмотре у мужчины был изъят пистолет, который сейчас направлен на экспертное исследование", - рассказывают правоохранители.