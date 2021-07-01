«Чистили» дома на Житомирщине: полиция с погоней задержала банду преступников

В Житомирской области бойцы роты полиции особого назначения задержали троих мужчин, которые занимались кражами из домов жителей области. Во время задержания, которое происходило на улицах города Коростеня, мужчины пытались убежать от полицейских и сопротивлялись. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Один из них, 24-летний коростенец, двигаясь на мотороллере и заметив полицейский автомобиль, который приближался к нему, резко изменил направление и увеличил скорость. Впрочем его маневр оказался ложным и мужчина упал с транспортного средства, после чего встал и побежал. Все же убежать от полицейских ему не удалось, но во время задержания он продолжал сопротивляться, поэтому сейчас эти его действия также квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса. При осмотре у мужчины был изъят пистолет, который сейчас направлен на экспертное исследование", - рассказывают правоохранители.
Двое других членов группы, 40-летний и 31-летний коростенцы, передвигались на автомобиле и тоже, заметив полицейские машину, попытались скрыться из поля зрения правоохранителей. Однако, те догнали их и задержали.
По месту жительства и временного пребывания членов группы следователи провели одновременные обыски и изъяли вещественные доказательства их причастности к ряду краж из домов жителей Коростеня, Малина, Овруча и других населенных пунктов.
Фото: полиция
Всем трем объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража), 24-летнему коростенцу - также еще и по статьям ст. 187 (разбой) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Относительно последнего подозреваемого судом уже вынесен обвинительный приговор в совершении другого разбойного нападения и определено наказание в виде многолетнего заключения.
"Очевидно, именно это обстоятельство и было решающим в попытках мужчины убежать от полицейских любым способом, в том числе через сопротивление", - добавили полицейские.
Членам группы может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.