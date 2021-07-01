Из НБУ массово увольняются топ-менеджера. Говорят, что Нацбанк «далеко отошел от стандартов»

Команда руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины в полном составе подала руководству центробанка заявления об увольнении. Об этом в Facebook сообщил руководитель департамента Александр Бевз, информирует Новое время
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Об увольнении заявили сотрудники:
- Директор департамента Александр Бевз;
- Заместительница директора Екатерина Жебанова;
- Начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрия Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко;
- Начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;
- Начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы.
- Замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.
«Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины», — говорится в заявлении сотрудников.
Увольняющиеся сотрудники НБУ заявили, что для них являются критичными вопросы:
- прозрачное принятие и своевременное оформление решений;
- независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов;
- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри;
- своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений;
- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
В сообщении Бевза говорится, что за последнее время Нацбанк далеко отошел от указанных стандартов.
«Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора», — говорится в сообщении.
Сотрудники департамента подчеркнули, что их полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ — доступом на рынок новых компаний, согласованием руководителей банков, разрешениями на покупку банков и финансовых компаний, а также слияниями и поглощениями, оценкой корпоративного управления и структур собственности и т. д.
«Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет», — заключили сотрудники департамента.
Позже стало известно, что из НБУ идет еще один руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский
. Он заявил о возобновлении «совковых» практик.