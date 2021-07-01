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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 1 » 17:43:43

Из НБУ массово увольняются топ-менеджера. Говорят, что Нацбанк «далеко отошел от стандартов»

Сегодня, 17:43:43 564 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из НБУ массово увольняются топ-менеджера. Говорят, что Нацбанк «далеко отошел от стандартов»

 Команда руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины в полном составе подала руководству центробанка заявления об увольнении. Об этом в Facebook сообщил руководитель департамента Александр Бевз, информирует Новое время.

Об увольнении заявили сотрудники:
 
  • Директор департамента Александр Бевз;
  • Заместительница директора Екатерина Жебанова;
  • Начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрия Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко;
  • Начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;
  • Начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы.
  • Замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.
 

«Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины», — говорится в заявлении сотрудников.


Увольняющиеся сотрудники НБУ заявили, что для них являются критичными вопросы:
 
  • прозрачное принятие и своевременное оформление решений;
  • независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов;
  • невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри;
  • своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений;
  • автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

В сообщении Бевза говорится, что за последнее время Нацбанк далеко отошел от указанных стандартов.
 

«Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора», — говорится в сообщении.


Сотрудники департамента подчеркнули, что их полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ — доступом на рынок новых компаний, согласованием руководителей банков, разрешениями на покупку банков и финансовых компаний, а также слияниями и поглощениями, оценкой корпоративного управления и структур собственности и т. д.
 

«Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет», — заключили сотрудники департамента.


Позже стало известно, что из НБУ идет еще один руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Он заявил о возобновлении «совковых» практик.

Тэги: увольнение, Нацбанк, НБУ
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 18:04:43, Сегодня [Материал]

.....Говорят, что Нацбанк «далеко отошел от стандартов».....

Ну конечно это уже не тот банк как во время работы в нем их родственников. Еще при гонтаревой начали урезать всяческие надбавки и выплаты.
xp84
2 аноним (xp84)   • 18:34:31, Сегодня [Материал]

"хуже не будет" котимось в прірву
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:45:53, Сегодня [Материал]

Олег Новаковский заявил, что пришли " совковые " времена. А может диктаторские времена? Сейчас их америкосами заменят.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:20:29, Сегодня [Материал]

директор соседней фирмы всех ночных сторожей уволил
тоже "отошли от стандартов"
совпадение?
Танюша
5 Татьяна (Танюша)   • 20:04:18, Сегодня [Материал]

Готовь сани летом, а доллары покупай к осени. Эндец близко.
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