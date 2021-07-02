В Житомире появится реестр зеленых зон с описанием всех деревьев

В Житомире за грантовые средства будет разработан реестр зеленых зон и насаждений. К наполнению реестра планируют привлечь общественность.
"Мы должны понимать, что это реестр очень быстро не наполнится, потому что нужно сфотографировать дерево, описать его состояние, характеристики и т.д. Например, у Львова это заняло около 4 лет. Это будет постепенный процесс, сегодня планируем уже начать сбор данных, даже не имея еще модуля"
, - отмечает Сергей Яцык, советник городского головы по вопросам публичности, подотчетности и предотвращения коррупции.
По информации мэрии
, в настоящее время КП "Зеленбуд" провел частичную инвентаризацию своих объектов. В соучастии с грантовым проектом город сможет поставить на учет все зеленые насаждения с их характеристиками.
"Это позволит получить историю каждого дерева и понимание, как за ним ухаживать"
, - отмечают в горсовете.
Напомним, в парке имени Гагарина рядом с редкостными деревьями установили информационные таблички с QR-кодом
.