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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 2 » 08:33:10

В Житомире появится реестр зеленых зон с описанием всех деревьев

Сегодня, 08:33:10 297 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире появится реестр зеленых зон с описанием всех деревьев

 В Житомире за грантовые средства будет разработан реестр зеленых зон и насаждений. К наполнению реестра планируют привлечь общественность.

"Мы должны понимать, что это реестр очень быстро не наполнится, потому что нужно сфотографировать дерево, описать его состояние, характеристики и т.д. Например, у Львова это заняло около 4 лет. Это будет постепенный процесс, сегодня планируем уже начать сбор данных, даже не имея еще модуля", - отмечает Сергей Яцык, советник городского головы по вопросам публичности, подотчетности и предотвращения коррупции.

По информации мэрии, в настоящее время КП "Зеленбуд" провел частичную инвентаризацию своих объектов. В соучастии с грантовым проектом город сможет поставить на учет все зеленые насаждения с их характеристиками.

"Это позволит получить историю каждого дерева и понимание, как за ним ухаживать", - отмечают в горсовете.

Напомним, в парке имени Гагарина рядом с редкостными деревьями установили информационные таблички с QR-кодом.
Тэги: реестр, деревья, Житомир, зеленые насаждения
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:27:30, Сегодня [Материал]

пеньки надо посчитать нэгайно
это ж не какое-то коммунальное имущество....
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