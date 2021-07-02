Полиция разыскивает житомирянина, который разгромил киоски на проспекте Мира

Житомирское районное управление полиции установило личность мужчины, который повредил витрины трех киосков, расположенных на проспекте Мира. Он сейчас скрывается и его объявили в розыск.
"В ходе первоочередных мероприятий полицейские установили, что противоправное деяние совершил Ходаковский Ярослав Викторович, 1982 года рождения, житель г. Житомира", - информирует полиция.
Поскольку мужчина скрывается и не появляется на вызовы следователя, ему заочно объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Кроме того, полиция объявила хулигана в розыск.
"Уважаемые граждане! Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении Ярослава Ходаковского, просим сообщить в Житомирское районное управление полиции по телефону (067) 404-91-52 или 102, или непосредственно обратиться по адресу: г. Житомир, ул. Леси Украинки, 17"
, - призывают правоохранители.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 23 июня на проспекте Мира очевидцы сняли, как мужчина намеренно разбивает две стеклянные витрины
в магазине.