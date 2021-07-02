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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 2 » 08:53:15

Полиция разыскивает житомирянина, который разгромил киоски на проспекте Мира

Сегодня, 08:53:15 703 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция разыскивает житомирянина, который разгромил киоски на проспекте Мира

 Житомирское районное управление полиции установило личность мужчины, который повредил витрины трех киосков, расположенных на проспекте Мира. Он сейчас скрывается и его объявили в розыск.
 

"В ходе первоочередных мероприятий полицейские установили, что противоправное деяние совершил Ходаковский Ярослав Викторович, 1982 года рождения, житель г. Житомира", - информирует полиция.


Поскольку мужчина скрывается и не появляется на вызовы следователя, ему заочно объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Кроме того, полиция объявила хулигана в розыск.

"Уважаемые граждане! Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении Ярослава Ходаковского, просим сообщить в Житомирское районное управление полиции по телефону (067) 404-91-52 или 102, или непосредственно обратиться по адресу: г. Житомир, ул. Леси Украинки, 17", - призывают правоохранители.

Как сообщал "Журнал Житомира", 23 июня на проспекте Мира очевидцы сняли, как мужчина намеренно разбивает две стеклянные витрины в магазине.

Тэги: розыск, хулиган, полиция, Житомир
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Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:18:13, Сегодня [Материал]

Це не простий громадянин, а відомий місцевий активіст з організації С14.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:26:29, Сегодня [Материал]

то есть искать бессмысленно?
до Москвы втик.....
DomA
2 Владимир (DomA)   • 11:27:31, Сегодня [Материал]

а поліція не хоче спочатку розібратися в законності тих халабуд?
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