Переправляли сигареты в ЕС: в Житомирской области нашли аэродром контрабандистов

В Житомирской области пограничники обнаружили аэродром, который использовали контрабандисты для перемещения табачных изделий. Об этом 2 июля сообщила Государственная пограничная служба
.
Отмечается, что аэродром находится вблизи города Бердичев.
"Вчера (1 июля - ред.) оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Государственной авиационной службы Украины проверили аэродром близ города Бердичев. Как стало недавно известно, указанный аэродром использовался воздушными контрабандистами для перемещения табачных изделий в страны ЕС"
, - говорится в сообщении.
Фото: ГПСУ
По информации пограничников, во время проверки выявлен ряд нарушений правил полетов, которые могут быть свидетельством причастности к другим видам противоправной деятельности.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 2 недели назад пограничники задержали вблизи города Бердичева самолет, который незаконно пересек украинско-румынскую границу
.
В конце апреля пограничники зафиксировали самолет, нарушивший государственную границу. Далее он направился вглубь территории нашего государства, а нашелся летательный аппарат аж в Житомирской области
.