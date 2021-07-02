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Переправляли сигареты в ЕС: в Житомирской области нашли аэродром контрабандистов

Сегодня, 14:02:41 652 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переправляли сигареты в ЕС: в Житомирской области нашли аэродром контрабандистов

 В Житомирской области пограничники обнаружили аэродром, который использовали контрабандисты для перемещения табачных изделий. Об этом 2 июля сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что аэродром находится вблизи города Бердичев.

"Вчера (1 июля - ред.) оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Государственной авиационной службы Украины проверили аэродром близ города Бердичев. Как стало недавно известно, указанный аэродром использовался воздушными контрабандистами для перемещения табачных изделий в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ


По информации пограничников, во время проверки выявлен ряд нарушений правил полетов, которые могут быть свидетельством причастности к другим видам противоправной деятельности.

Как сообщал "Журнал Житомира", 2 недели назад пограничники задержали вблизи города Бердичева самолет, который незаконно пересек украинско-румынскую границу.

В конце апреля пограничники зафиксировали самолет, нарушивший государственную границу. Далее он направился вглубь территории нашего государства, а нашелся летательный аппарат аж в Житомирской области.  
Тэги: Житомирская область, контрабанда, аэродром
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