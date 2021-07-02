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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 2 » 16:37:47

У Житомирі відкрили клініку сучасних репродуктивних технологій IVMED     Реклама  

Сегодня, 16:37:42 309 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирі відкрили клініку сучасних репродуктивних технологій IVMED

 У Житомирі відкрили клініку сучасних репродуктивних технологій IVMED. Серед основних напрямків медичного закладу – лікування жіночого та чоловічого безпліддя, діагностика та супровід вагітності.
 

«Ми маємо можливості надати послуги й допомогти при будь-якому варіанті безпліддя, починаючи від ситуації, коли зовсім відсутні репродуктивні клітини до ситуації, коли потрібні особливі та дуже тонкі роботи з цими клітинами. Ще один напрямок, який ми дуже активно розвиваємо, – це генетичні дослідження, адже дуже важливо, щоб наші жінки мали здорових дітей, щоб не було генетичних захворювань, щоб ми могли це виявити й зробити вчасно профілактику», – розповідає головний лікар та репродуктолог клініки IVMED Галина Стрелко.

 


У клініці надають усі найсучасніші послуги допоміжних репродуктивних технологій. Успішно проводять лікування чоловічого безпліддя медикаментозним та хірургічним методами.
 

«Успішність наших хірургічних методик в нашій клініці сягає 90-95 %, тобто у такому відсотку випадків ми отримаємо сперматозоїди й далі даємо шанс чоловікам стати батьками», – додає головний лікар та репродуктолог клініки IVMED Галина Стрелко.


IVMED має вищу акредитаційну категорію, а пацієнти можуть бути впевнені, що отримають якісну допомогу за оптимальною ціною.
 

«У нас працюють спеціалісти різних спеціальностей: акушери-гінекологи, уролог, який займається більш чоловічим безпліддям, лікар ультразвукової діагностики, лікар пренатальної діагностики. Також приймає лікар-терапевт, він працює з парами та вагітними жінками», – говорить медичний директор житомирської філії клініки IVMED Анастасія Нікітіна.


Першу клініку відкрили у Києві у 2013 році. Завдяки спеціалістам IVMED тисячі сімей в Україні та за кордоном стали щасливими батьками. Тепер послугами клініки зможуть користуватися і житомиряни. У планах – розширення. Нині триває будівництво нового корпусу.
 

«Ми плануємо, що друга черга дозволить нам в приміщеннях, які будуть відремонтовані, відкриті, розмістити повний цикл допоміжних репродуктивних технологій, фактично, ці всі напрямки та можливості, які на сьогодні є у Києві, будуть доступні у Житомирі», – зазначає співзасновник клініки IVMED Владислав Свиридюк.


У новому корпусі передбачені усі зручності для пацієнтів – готель для іноземців, ресторан та власна парковка.
 

«Медичний центр знаходиться на території центральної міської лікарні №2, це будівля колишнього дитячого інфекційного відділення. На цей час розроблений проєкт цієї будівлі загальною площею 5 тис. квадратних метрів, під клініку виділено половину – 2,5 тис. квадратних метрів. За два роки ми маємо збільшитись більш ніж в 10 разів», – каже співзасновник клініки IVMED Сергій Іванкевич.


З нагоди відкриття для пацієнтів клініки підготували спеціальні пропозиції. Зокрема, йдеться про комплексну програму екстракорпорального запліднення з яйцеклітинами пацієнтки, спермою партнера та індивідуально підібраними медикаментами для стимуляції овуляції вартістю лише 45 500 грн! Деталі у відео:
 

 
Щоби дізнатися про інші акції, відвідайте наш сайт https://ivmed.clinic/ та підписуйтеся на сторінки IVMED Житомир у соціальних мережах:
 
Клініка репродуктивної медицини IVMED знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а. За додатковою інформацією звертайтеся за номерами телефонів: (098)-107-06-07, (073)-107-06-07, (066)-107-06-07.
Тэги: IVMED
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 19:11:09, Сегодня [Материал]

Це на Богуніі замість інфекціонки? Під час пандеміі дуже доречно...
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