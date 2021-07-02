У Житомирі відкрили клініку сучасних репродуктивних технологій IVMED

«Ми маємо можливості надати послуги й допомогти при будь-якому варіанті безпліддя, починаючи від ситуації, коли зовсім відсутні репродуктивні клітини до ситуації, коли потрібні особливі та дуже тонкі роботи з цими клітинами. Ще один напрямок, який ми дуже активно розвиваємо, – це генетичні дослідження, адже дуже важливо, щоб наші жінки мали здорових дітей, щоб не було генетичних захворювань, щоб ми могли це виявити й зробити вчасно профілактику», – розповідає головний лікар та репродуктолог клініки IVMED Галина Стрелко.

«Успішність наших хірургічних методик в нашій клініці сягає 90-95 %, тобто у такому відсотку випадків ми отримаємо сперматозоїди й далі даємо шанс чоловікам стати батьками», – додає головний лікар та репродуктолог клініки IVMED Галина Стрелко.

«У нас працюють спеціалісти різних спеціальностей: акушери-гінекологи, уролог, який займається більш чоловічим безпліддям, лікар ультразвукової діагностики, лікар пренатальної діагностики. Також приймає лікар-терапевт, він працює з парами та вагітними жінками», – говорить медичний директор житомирської філії клініки IVMED Анастасія Нікітіна.

«Ми плануємо, що друга черга дозволить нам в приміщеннях, які будуть відремонтовані, відкриті, розмістити повний цикл допоміжних репродуктивних технологій, фактично, ці всі напрямки та можливості, які на сьогодні є у Києві, будуть доступні у Житомирі», – зазначає співзасновник клініки IVMED Владислав Свиридюк.

«Медичний центр знаходиться на території центральної міської лікарні №2, це будівля колишнього дитячого інфекційного відділення. На цей час розроблений проєкт цієї будівлі загальною площею 5 тис. квадратних метрів, під клініку виділено половину – 2,5 тис. квадратних метрів. За два роки ми маємо збільшитись більш ніж в 10 разів», – каже співзасновник клініки IVMED Сергій Іванкевич.

Клініка репродуктивної медицини IVMED знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а. За додатковою інформацією звертайтеся за номерами телефонів: (098)-107-06-07, (073)-107-06-07, (066)-107-06-07.



































































