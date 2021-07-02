Житомирскому футболу 100 лет

От Марцедина до Малиновского, от Котляренко до Зинченко. Сосюра, Жилин, Сицинский, Острожинский, Базялевич, Стародубов, Батюта, Журба, Баран, Шишков, Талько, Васютин, Леонов, Биба, Бантихов, Ищенко, Авдыш, Паршин. О них, о звёздах Житомирського Футбола эта передача журналиста Леонида Харшана.
Сегодня воспитанники житомирського футбола Малиновский и Зинченко представляют сборную Украины на Евро-2020. В субботу в 22-00 – 3 июля 2021 года состоится матч Украина –Англия ¼ финала. Матч пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.
В других парах 1/4 финала: 2 июля Бельгия будет играть против Италии в немецком городе Мюнхен, а Швейцария и Испания проведут поединок в Санкт-Петербурге. 3 июля Чехия встретится с Данией в Баку.
Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля в Лондоне, а решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.
Видео материал любезно предоставил президент Спортивного Клуба «Легион» Александр Коцюбко.