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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 5 » 17:52:59

«Фестиваль веж» посетили 1000 жителей и гостей Житомира: еще есть возможность увидеть башню изнутри

Вчера, 17:52:59 619 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Фестиваль веж» посетили 1000 жителей и гостей Житомира: еще есть возможность увидеть башню изнутри

 В течение 26-28 июня и 2-4 июля во время акции «Фестиваль веж» Водонапорную башню Житомира посетили более тысячи жителей и гостей города. Среди них есть не только представители городов Украины, но и из-за рубежа, в частности, США.

«Я действительно была счастлива прогуляться в середине старинной башни и услышать выступления музыкантов. Это невероятно!» - такими впечатлениями от башни поделилась в книге отзывов гостей фестиваля Бетси из Индианы.



Как рассказали в горсовете, в рамках мероприятия в Водонапорной башни присутствующие имели возможность ознакомиться с информационной фотовыставкой, где представлены фото различных башен мира и Украины и описано, как же используют их пространство сегодня. Кроме этого, с участием волонтеров-гидов состоялись 16 бесплатных экскурсий об истории строительства башни и интересных фактов о ней, а во время открытия фестиваля 26 июня посетители имели возможность насладиться выступлениями музыкантов и певцов.





Интересен факт, что строительством житомирской Водонапорной башни занималась инженерная фирма Државецкого и Ежиоранского из Варшавы. На открытие мероприятия приехал и Генеральный консул Республики Польша Дамян Цярциньски.

Акция реализуется при содействии гранта для одаренной молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета, а авторами фестиваля являются Алина Кундич и Инга Якименко.



Побывать в середине Водонапорной башни Житомира (ул. Пушкинская, 24) можно 13 июля (вторник) и 15 июля (четверг) с 19:00 до 20:00 (бесплатная экскурсия состоится в 19:30).







Фото: ЖГС
Тэги: водонапорная башня, Житомир, фестиваль
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