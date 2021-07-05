«Фестиваль веж» посетили 1000 жителей и гостей Житомира: еще есть возможность увидеть башню изнутри

В течение 26-28 июня и 2-4 июля во время акции «Фестиваль веж» Водонапорную башню Житомира посетили более тысячи жителей и гостей города. Среди них есть не только представители городов Украины, но и из-за рубежа, в частности, США.
«Я действительно была счастлива прогуляться в середине старинной башни и услышать выступления музыкантов. Это невероятно!»
- такими впечатлениями от башни поделилась в книге отзывов гостей фестиваля Бетси из Индианы.
Как рассказали в горсовете
, в рамках мероприятия в Водонапорной башни присутствующие имели возможность ознакомиться с информационной фотовыставкой, где представлены фото различных башен мира и Украины и описано, как же используют их пространство сегодня. Кроме этого, с участием волонтеров-гидов состоялись 16 бесплатных экскурсий об истории строительства башни и интересных фактов о ней, а во время открытия фестиваля 26 июня посетители имели возможность насладиться выступлениями музыкантов и певцов.
Интересен факт, что строительством житомирской Водонапорной башни занималась инженерная фирма Државецкого и Ежиоранского из Варшавы. На открытие мероприятия приехал и Генеральный консул Республики Польша Дамян Цярциньски.
Акция реализуется при содействии гранта для одаренной молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета, а авторами фестиваля являются Алина Кундич и Инга Якименко.
Побывать в середине Водонапорной башни Житомира (ул. Пушкинская, 24) можно 13 июля (вторник) и 15 июля (четверг) с 19:00 до 20:00 (бесплатная экскурсия состоится в 19:30).
Фото: ЖГС