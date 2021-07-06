«Последний крик души»: житомиряне требуют не застраивать двор на улице Героев Десантников

"Для нас это последний крик души. Мы уже 10 лет боремся за один земельный участок. Когда к нам приходили застройщики, то мы бастовали и они тихонько уходили. Но на этот раз так случилось, что пришел застройщик и он знал, что мы против, но сказал, что он будет там строиться. Проблема в том, что наш район строился в 80-е годы. Паркомест только пять под одним домом. Получается, что на этой части земли, в том числе и во время коронавируса, все гуляли, потому что парк от нас далеко. Там у нас футбольное поле и мы очень просим вас, чтобы пересмотрели ... Нам воздуха не хватает. У нас один заезд на территорию. Машин много и все стоят на дороге, потому что заехать нельзя. Детей также стало больше и они гуляют между машинами. Мы не просим вас нам там что-то строить, просим только пространства, мы сами все обустроим", - рассказала местная жительница.
"Вокруг домов на ул. Героев Десантников, 25-А и 27-А, которые построены по периметру, есть небольшая площадь, до одного гектара. До 2005 года согласно генерального плана застройки города Житомира, здесь было запланировано строительство двухэтажного садика. Но, учитывая бизнес интересы тогдашней городской власти, участок продали по сомнительным данным. И на этом "пятачке" на 0,8 га или 0,9 га, вместо двухэтажного садика, хотят построить три девятиэтажных дома. Наша просьба заключается в том, чтобы городские власти вместе с мэром приняли участие в переговорах с владельцем Бориславом Розенблатом по замене земельных участков по адресу ул. Героев Десантников, 25-А и 27-А", - сказал житомирянин Михаил Сухов.