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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 6 » 13:29:19

«Последний крик души»: житомиряне требуют не застраивать двор на улице Героев Десантников

Вчера, 13:29:54 1453 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Последний крик души»: житомиряне требуют не застраивать двор на улице Героев Десантников

 На заседание сессии Житомирского городского совета 5 июля пришли жители улицы Героев Десантников. Люди обеспокоены строительством трех девятиэтажных новостроек возле их домов.

Житомиряне жалуются на густую заселенность и тотальное отсутствие инфраструктуры вблизи жилых домов, в том числе отсутствие автопарковок, из-за чего трафик движения на проезжей части слишком большой, отсутствие садика, школы, парков или скверов, где люди могли бы проводить свой досуг, передает Times.zt.
 

"Для нас это последний крик души. Мы уже 10 лет боремся за один земельный участок. Когда к нам приходили застройщики, то мы бастовали и они тихонько уходили. Но на этот раз так случилось, что пришел застройщик и он знал, что мы против, но сказал, что он будет там строиться. Проблема в том, что наш район строился в 80-е годы. Паркомест только пять под одним домом. Получается, что на этой части земли, в том числе и во время коронавируса, все гуляли, потому что парк от нас далеко. Там у нас футбольное поле и мы очень просим вас, чтобы пересмотрели ... Нам воздуха не хватает. У нас один заезд на территорию. Машин много и все стоят на дороге, потому что заехать нельзя. Детей также стало больше и они гуляют между машинами. Мы не просим вас нам там что-то строить, просим только пространства, мы сами все обустроим", - рассказала местная жительница.


На заседание сессии пришли и другие члены инициативной группы и выдвинули ряд требований к городскому совету.
 

"Вокруг домов на ул. Героев Десантников, 25-А и 27-А, которые построены по периметру, есть небольшая площадь, до одного гектара. До 2005 года согласно генерального плана застройки города Житомира, здесь было запланировано строительство двухэтажного садика. Но, учитывая бизнес интересы тогдашней городской власти, участок продали по сомнительным данным. И на этом "пятачке" на 0,8 га или 0,9 га, вместо двухэтажного садика, хотят построить три девятиэтажных дома. Наша просьба заключается в том, чтобы городские власти вместе с мэром приняли участие в переговорах с владельцем Бориславом Розенблатом по замене земельных участков по адресу ул. Героев Десантников, 25-А и 27-А", - сказал житомирянин Михаил Сухов.


Мэр Сергей Сухомлин пояснил, что градостроительные условия они не выдавали и сейчас идут суды по градостроительным условиям. Глава города также предложил после заседания сессии еще раз обратиться к владельцу о замене этого участка.
 

Предыстория


В Житомире между домами по улице Героев Десантников планируют построить новый жилой комплекс. Местные жители против и убеждены - строительство здесь невозможно, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть.

Застройщиком является компания "Фаворит ОПТ". Владельцы компании – сестра и жена бывшего нардепа Борислава Розенблата.

21 декабря Розенблат пришел на общественные слушания и заявил жителям улицы Героев Десантников и заявил, что участок между домами под застройку он уже купил и мнение горожан никак не повлияет на строительство.

В январе 2021 года компания Розенблатов подала в суд на департамент Житомирского горсовета.
Тэги: Розенблат, горсовет, строительство, жк
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 15:30:45, Вчера [Материал]

.....пришли и другие члены инициативной группы....

Уверен, предложи им в этом новострое бесплатные квартиры они сразу же поменяют свое мнение.
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 17:43:56, Вчера [Материал]

А чего раньше сами не обустраивали этот пустырь?
andrey911
3 andrey (andrey911)   • 19:52:57, Вчера [Материал]

Вот и я не понимаю этих протестующих. Там сейчас пустырь со свалкой. Думаю, просто "инициативная группа" хочет на лапу. После этого еще и поддержат строительство
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