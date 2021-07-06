«Последний крик души»: житомиряне требуют не застраивать двор на улице Героев Десантников

"Для нас это последний крик души. Мы уже 10 лет боремся за один земельный участок. Когда к нам приходили застройщики, то мы бастовали и они тихонько уходили. Но на этот раз так случилось, что пришел застройщик и он знал, что мы против, но сказал, что он будет там строиться. Проблема в том, что наш район строился в 80-е годы. Паркомест только пять под одним домом. Получается, что на этой части земли, в том числе и во время коронавируса, все гуляли, потому что парк от нас далеко. Там у нас футбольное поле и мы очень просим вас, чтобы пересмотрели ... Нам воздуха не хватает. У нас один заезд на территорию. Машин много и все стоят на дороге, потому что заехать нельзя. Детей также стало больше и они гуляют между машинами. Мы не просим вас нам там что-то строить, просим только пространства, мы сами все обустроим", - рассказала местная жительница.