В Украине запустили сервис по борьбе с незаконными действиями коллекторов

Украинский католический университет и компания Bot & Partners в рамках программы НБУ «Знай свои права» разработали систему общения с коллекторами. Эту систему уже интегрировал сервис открытых данных Opendatabot
. С его помощью можно узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в государственных реестрах и подать жалобу в Национальный банк Украины.
Как пользоваться
Чтобы воспользоваться инструкцией, нужно открыть Opendatabot в удобном мессенджере, выбрать в главном меню пункт «Помощь», а затем «Как защититься от коллекторов».
Почему это важно
Как отмечается в блоге Opendatabot, несмотря на то, что закон регламентирует действия коллекторов, в НБУ продолжают поступать жалобы на нарушения коллекторами норм этического работы. За этот год регулятор получил 3142 письменные жалобы и 8258 устных обращений в контакт-центр по случаям неэтичного поведения коллекторов.
Должники в основном пишут жалобы на:
В марте был принят закон
- неэтичное поведение коллекторов — 1422 жалобы или 45%,
- использование персональных данных третьих лиц — 1189 или 38%,
- агрессивное поведение работников коллекторских служб — 398 или 13%
- разглашение персональных данных заемщиков — 133 или 4%.
, который защищает должников при урегулировании просроченной задолженности. Согласно новому закону коллекторы получили четкий регламент этической работы.
В частности запрещается:
- искать и использовать данные должников по графику работы, состоянию здоровья, встреч, путешествий и информации в соцсетях;
- использовать угрозы, шантаж, совершать психологическое и физическое давление;
- вводить в заблуждение относительно срока погашения и размера долга, требовать компенсировать работу коллекторов и стоимость мероприятий, направленных на погашение долга;
- взаимодействовать с 20:00 по 9:00, а также в выходные и нерабочие дни по собственной инициативе коллекторов;
- пользоваться сервисом автодозвона более 30 минут в сутки;
- сообщать третьим лицам о наличии задолженности или требовать от них принять на себя обязательства по задолженности, если иное не указано в кредитном договоре;
- вредить репутации;
- встречаться без уведомления и согласования этой встречи;
- взаимодействовать с должником и связанными лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом 1 группы или несовершеннолетним лицом с момента получения подтверждающих документов;
- взаимодействовать более двух раз в сутки, кроме случаев, когда инициатива исходит от должника (взаимодействие с помощью средств связи считается состоявшейся, если лицу передана информация о размере просроченной задолженности, порядок ее погашения, размер неустойки и других платежей, взимаемых в случае невыполнения обязательств по договору о кредите или в соответствии с законом).
Кроме того, следует помнить, что на законных основаниях действуют только те коллекторы, которые включены в соответствующий реестр коллекторских компаний. Об этом говорится в Законе Украины «О потребительском кредитовании». Только такие компании имеют право помогать Кредитодателю урегулировать просроченные задолженности.
Cейчас более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%.
Напомним, ряд украинских банков с 6 июля автоматически будет списывать
со счетов украинцев средства из-за долгов.