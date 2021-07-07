Александр Зинченко оплатил приезд в Украину известного детского хирурга

Игрок сборной Украины, уроженец Житомирщины Александр Зинченко оплатил пребывание в Украине известного немецкого хирурга Клауса Экснера.
Врач приехал во Львов, где будет оперировать детей. Об этом сообщается на странице "Львів" в социальной сети Twitter.
Отмечается, что игрок "Манчестер Сити" принял участие финансово в визите Экснера.
"Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга во Львов для лечения детей. Клаус Экснера в течение своего пребывания в Украине будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями, которым хирургическое вмешательство является самым необходимым", – говорится в сообщении.
Профессор Клаус Экснер является известным пластическим хирургом. Кроме проведения операций в Украине он также делится опытом с нашими врачам.
Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная с Зинченко в составе уступила сборной Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.