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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 7 » 12:26:14

Александр Зинченко оплатил приезд в Украину известного детского хирурга

Сегодня, 12:26:14 943 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Александр Зинченко оплатил приезд в Украину известного детского хирурга

 Игрок сборной Украины, уроженец Житомирщины Александр Зинченко оплатил пребывание в Украине известного немецкого хирурга Клауса Экснера.

Врач приехал во Львов, где будет оперировать детей. Об этом сообщается на странице "Львів" в социальной сети Twitter.

Отмечается, что игрок "Манчестер Сити" принял участие финансово в визите Экснера.



 

"Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга во Львов для лечения детей. Клаус Экснера в течение своего пребывания в Украине будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями, которым хирургическое вмешательство является самым необходимым", – говорится в сообщении.


Профессор Клаус Экснер является известным пластическим хирургом. Кроме проведения операций в Украине он также делится опытом с нашими врачам.



Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная с Зинченко в составе уступила сборной Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.
Тэги: Зинченко, хирург, сборная Украины, благотворительность
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