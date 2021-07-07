Коростенские полицейские уничтожили три литра самогона

В Коростенском районе Житомирской области правоохранители проводят рейды по выявлению мест изготовления и сбыта самогона. 7 июля на странице полиции в Facebook опубликовали информацию о пенсионерке, которая хранила 3 литра самогона.
Полицейские изъяли алкоголь и показательно его уничтожили.
"Участковые офицеры полиции Коростенского районного управления полиции во время профилактических отработок на территории района проводят ряд превентивных мер. Так во время отработки Ушомирской территориальной громады Калиновского старостинского округа у 71-летней местной жительницы полицейскими было изъято и уничтожено части самогонного аппарата и три литра готовой продукции"
, - информирует полиция
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Сообщение об уничтожении самогона вызвало насмешки в соцсетях. История уже породила мемы.
GONI Мемаси / Facebook