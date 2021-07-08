На популярном курорте в Карпатах отравились выпускники из Житомирской области

"В дороге дети употребляли продукты питания, которые были приготовлены дома и куплены по дороге. В отеле отдыхающие употребляли пищу, которую взяли из дома, купленную по дороге и приготовленную в учреждении отдыха (собственноручно и работниками учреждения (обед, ужин). Заболевание началось во второй половине 6 июля (проявлялось тошнотой, рвотой, повышением температуры тела до 37,2 градусов, болью в животе, у некоторых - поносом). В 23:00 12 детей и один из родителей были госпитализированы в инфекционное отделение КНП "Яремчанской ГБ" с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция", - информирует Госпродпотребслужба.