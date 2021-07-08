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На популярном курорте в Карпатах отравились выпускники из Житомирской области

Сегодня, 10:46:48 118 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На популярном курорте в Карпатах отравились выпускники из Житомирской области

 Школьники из Житомирской области в сопровождении взрослых приехали на Прикарпатье, чтобы отпраздновать выпускной. В результате 12 детей и один взрослый оказались в инфекционном отделении. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Известно, что группа детей прибыла на отдых из г. Коростень 5 июля собственным автобусом для празднования окончания гимназии. Группа состояла из 21 ребенка в возрасте 17 лет, 2-х взрослых сопровождающих и 3-х родителей.

Жили выпускники в комплексе "Вілла Затишна" в селе Микуличин.
 

"В дороге дети употребляли продукты питания, которые были приготовлены дома и куплены по дороге. В отеле отдыхающие употребляли пищу, которую взяли из дома, купленную по дороге и приготовленную в учреждении отдыха (собственноручно и работниками учреждения (обед, ужин). Заболевание началось во второй половине 6 июля (проявлялось тошнотой, рвотой, повышением температуры тела до 37,2 градусов, болью в животе, у некоторых - поносом). В 23:00 12 детей и один из родителей были госпитализированы в инфекционное отделение КНП "Яремчанской ГБ" с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция", - информирует Госпродпотребслужба.


Состояние больных - средней тяжести. Предполагаемая причина отравления - употребление недоброкачественных пищевых продуктов.

Инспекторы Госпродпотребслужбы провели эпидемиологическое расследование вспышки и проверяют комплекс - взяли пробы пищи, готовых блюд, питьевой воды и др.
Тэги: Карпаты, выпускники, отравление
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