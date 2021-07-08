Віталій Бунечко про Велике будівництво на Житомирщині: Створюємо в області умови для зручної логістики. ФОТО

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко разом із народними депутатами – членами комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, які перебували в області з робочою поїздкою, обговорили вплив програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на покращення інфраструктури у сільській місцевості та наочно ознайомилися з ходом реалізації таких проєктів.

Так, у Житомирській області триває будівництво дороги ст. Новоград-Волинський (II) – Немильня, що пролягає через село Барвинівка. Дорога з’єднає декілька сіл Брониківської й Стриївської громад із трасою М-06 та районним центром, - повідомляє Житомирської ОДА.

Зараз на ділянці протяжністю близько 9 км триває облаштування верхнього слою асфальтного покриття.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, проєкт вартістю 82 мільйони гривень передбачає не лише будівництво сучасної дороги, але й облаштування тротуарів для пішоходів, з’їздів на другорядні дороги та до подвір’я домівок, що знаходяться вздовж дороги.



«Як дуже влучно відзначив один із народних депутатів, такі дороги – це найкращий шлях до відновлення повноцінного життя на селі. Вони дозволяють швидко та комфортно діставатись до села, а при потребі й до міст, що поруч. Це робить село більш привабливим не лише для життя, а й для розвитку бізнесу і, як наслідок, збільшення добробуту громади, – підкреслив Віталій Бунечко.



Голова Житомирської ОДА додав, що протягом останніх двох років на будівництво місцевих доріг на Житомирщині в рамках програми Президента виділено понад 2,5 мільярди гривень (1,3 млрд грн – 2020, 1,2 млрд грн – 2021).

«За ці кошти протягом минулого року було побудовано понад 190 км доріг, у цьому році буде реалізовано майже 250 км автошляхів. Переважно це саме місцеві дороги, які поєднують наші міста та села. Таким чином разом із соціальною інфраструктурою ми розвиваємо і транспортну мережу. Створюємо в області умови для зручної логістики», – зазначив Віталій Бунечко.



Також народні депутати України разом із першою заступницею голови Житомирської ОДА Наталією Остапченко та заступником голови обласної ради Володимиром Ширмою у селі Чижівка Новоград-Волинського району проінспектували хід виконання капітального ремонту мосту через річку Случ на автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі – Шепетівка на км 92 + 351, що проходить у рамках програми «Велике будівництво».

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, роботи на об’єкті розпочато у 2020 році та планується завершити до кінця літа поточного року.

На сьогодні виконано такі види робіт:

демонтаж елементів мостового полотна, сталебетонних прогонових будов, елементів конструкцій ригелів, стоянів – 46,3 м.п.;

відновлення бетонної поверхні опор – 178,1 м2;

влаштування монолітних ригелів – 87,1 м3;

влаштування стоянів та сполучення з насипом підходів – 56,7 м3;

встановлення балок прогонової будови – 35 шт/263,5 м3;

влаштування монолітної плити – 262,7 м2;

влаштування термонаплавної рулонної гідроізоляції –1224 м2;

влаштування монолітних тротуарів – 69,5 м3.



На даний час проводяться роботи з влаштування деформаційних швів – 49,2 п.м., укріплення конусів та роботи на підходах до мосту.

Планується розгорнути роботи із влаштування 2-шарового асфальтобетонного покриття – 1617 м2, перильного огородження на мосту – 218,9 м.п., бар’єрного огородження – 344 м.п., нанесення на бетонні поверхні захисно-декоративного покриття – 3196 м2 та горизонтальної розмітки – 210 п.м.









