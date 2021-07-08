Як українські IT-розробники створюють сайти на базі нейромереж? Переваги швидкого створення інноваційних web-ресурсів

Штучні нейромережі з’явились відносно недавно, але впевнено захоплюють різні сфери людського життя. Українці відрізнились інноваційним підходом і вже застосовують цю технологію для розробки різнопланових веб-сайтів. Наразі IT фахівці з України виходять на цифровий ринок США з цим інноваційним продуктом. А саме – платформою, що дозволяє створити будь-який сайт за допомогою штучного інтелекту.
Як це працює?
Більшість сайтів у всесвітній мережі – від найпростіших односторінкових і аж до багаторівневих платформ – створюються програмістами «вручну» чи за допомогою конструкторів. Сайти для різних цілей замовляють і розробляються в усьому світі щогодини. Вони виконують здебільшого наступні функції:
- Продаж товарів чи пропозиція послуг;
- Презентація бренду чи компанії, ознайомлення з досвідом;
- Реєстрація на події, тренінги, подорожі;
- Поширення інформації, блог тощо
Проблема багатьох веб-сайтів полягає в наступному: уявлення їх власників про корисність і зручність не співпадає із реальністю. Якщо сайт не зручний або не «дружній», то користувач, скоріше за все, піде шукати товар, послугу або інформацію в іншому місті (на іншому сайті), оскільки час – це найдорогоцінніший ресурс у цифровому сучасному світі. Щоб мати найбільшу кількість користувачів, і в подальшому клієнтів, необхідно зробити сайт максимально зручним та інтуїтивно зрозумілим. А для розробки такого ресурсу потрібно багато інвестицій та часу. Не кожний власник бізнесу готовий їх витрачати, прагнучи «недорого й швидко» запустити бізнес онлайн, при цьому не втрачаючи якості.
Перевага українських IT-розробників у тому, що їхня інновація заощаджує час та бюджет, не зменшуючи якості. Спеціальний алгоритм аналізує трафік, пошукові запити та результати, які є релевантними. Якщо це досліджувати «вручну», то для узагальнення даних не вистачить місяців. На базі цієї інформації замовникові створюють найкращу структуру та дизайн сайту, що відповідатиме і потребам користувачів, і замовника.
Сайти за допомогою нейромереж за добу: від мрії до реальності
Українська компанія NIXWOOD пропонує створити веб-сайт за допомогою алгоритмів штучних нейронних мереж. Це дозволяє створити веб-сайт за 48 годин або навіть швидше.
Чи вже є, чим похвалитися?
Технологія проходить затвердження та очікує патентування в США. Штучний інтелект і автоматизація дозволяє розробити зручні сайти за 48 годин, вартість при цьому залишається помірною. Створити лендінговий сайт коштуватиме $199, наприклад. У вартості враховано унікальний дизайн, візуальне й текстове наповнення відповідно до потреб замовника. Доплачувати ні за що не доведеться.
Як штучні нейромережі наближають цифрове майбутнє?
Вперше українським розробникам доводиться ступати на цю невідому землю – створення веб-сайтів за допомогою штучного інтелекту у стислі терміни. Тому на цьому шляху вони не мають конкурентів.
Часто бізнесам потрібен сайт у максимально стислі терміни і без переплат. І якщо більшість розробників переконані, що таке завдання втілити неможливо, досвідчені фахівці NIXWOOD іншої думки. За допомогою інноваційних технології сайт створити можна фактично за добу, чим суттєво полегшити і роботу ІТшників, і підвищити прибутки замовників. А це вже той результат, яким по праву можемо пишатися!
Чому саме штучний інтелект і чим він корисний у сфері IT?
Машинне навчання і штучний інтелект може полегшити безліч технічних завдань, що в іншому разі потребували б набагато довшого часу. За їхньою допомогою вже зараз можна розпізнавати голос, зображення, тексти, моделювати нові зображення, робити класифікації. Вони допомагають аналізувати поведінку Інтерне-користувачів та прогнозувати її для оптимізації сайтів. Це початковий етап. Далі відбувається моделювання додатків Android та iOS, інтеграція нейромережі з WordPress, Open Cart та іншими платформами. І це вже наразі відбувається в Україні завдяки зусиллям вітчизняних розробників!
США і Україна стають ближче
А от оцінити переваги найновіших технологій вже мають нагоду замовники зі США. Зараз компанія NIXWOOD (сайт агенства Ніксвуд - https://nixwood.com.ua/
) виходить на цифровий ринок України. Можемо пишатися інноваціями світового масштабу, створеними українським спеціалістами.