У Райгородоцькій громаді на Житомирщині відкрили амбулаторію. ВІДЕО

Під час робочої поїздки до Райгородоцької громади голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко долучився до відкриття ще одного об’єкту програми Президента «Велике будівництво» – амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом у с. Райгородок Бердичівського району. Також у відкритті взяли участь народний депутат України Богдан Кицак, керівництво Бердичівського району та Райгородоцької громади, - повідомляє Житомирська ОДА.

«Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми відкриваємо чергову амбулаторію – заклад, який побудований для комфортного та якісного життя жителів Райгородоцької громади. Це вже 13 подібний медичний заклад, який побудовано в рамках програми Президента «Велике будівництво». Впевнений, що не менше за жителів радіють новій амбулаторії й лікарі. Адже вони, нарешті, отримали достойні умови праці», – сказав під час відкриття Віталій Бунечко.



Учасники заходу мали змогу оглянути приміщення амбулаторії, його оснащення, а також поспілкуватися з медичним персоналом новоствореного закладу.

Відповідно до спільного брендбуку Мінрегіону та МОЗ, проєктом передбачено будівництво одноповерхової будівлі загальною площею 320,0 м кв:

до житлової зони входять кімнати, кухня, їдальня, гардеробна, санвузли, душові;

зона для надання первинної медичної допомоги має кабінети лікарів, процедурну, кабінет щеплень, аптечний пункт, реєстратуру.

Амбулаторія буде обслуговувати більше 7 тисяч жителів Райгородоцької громади. Планова потужність амбулаторії становить 37 відвідувань на добу.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, загальна кошторисна вартість амбулаторії складає 9 059,894 тис. грн, із них 8 153,905 тис. грн – кошти субвенції та 905,989 тис. грн – кошти співфінансування з місцевого бюджету.

Наразі виконання будівельних робіт по об’єкту завершено та придбане медичне обладнання. Також за кошти Субвенції амбулаторія буде забезпечена службовим автомобілем для медичних працівників.



