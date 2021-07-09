Арсеній Пушкаренко: Пріоритет команди «Слуга Народу» – створення нової якісної інфраструктури в країні. ФОТО. ВІДЕО

Розвиток Житомирщини – пріоритет

«Ми хочемо будувати привабливу країну, куди б приходили інвестори, туристи, поверталися наші громадяни, що виїхали за кордон. Причому, будувати і на рівні країни, і на рівні кожного ОТГ. Щоб привабливим був в’їзд не тільки в країну, а й в область, обласний центр, кожне село. Ми робимо для цього дуже багато», - сказав Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко у вітальному слові.

«Для нас немає півночі, заходу чи центру області. Ми намагаємося максимально пропорційно розбудовувати інфраструктуру, щоб всі куточки нашої області не були обділені увагою держави. Для нас важлива кожна громада», – наголосив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.



«Глибоко переконаний, що після нашої команди, спільної роботи від Президента до голів громад та місцевих депутатів на Житомирщині з’являться нові та залишаться десятки відремонтованих лікарень та амбулаторій, шкіл і дитячих садочків, тисячі кілометрів доріг. Це буде найбільший результат нашої діяльності», - відзначив Арсеній Пушкаренко.



Доля країни – в руках кожного



Політичне завдання партії – перемога на виборах

«У нас є «золотий ресурс» – це гарні хороші люди, які підтримують команду «Слуга Народу». Наше завдання – об’єднати цих людей та перетворити їх на потужну політичну силу. І через два роки, коли будемо висувати нашу команду від Житомирщини до Верховної Ради України, ми повинні чітко розуміти, що у нас є партія, з якою ми можемо перемагати на виборах», – підкреслив Арсеній Пушкаренко.

Пресслужба політичної партії "Слуга Народу"

































