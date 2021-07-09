Арсеній Пушкаренко: Пріоритет команди «Слуга Народу» – створення нової якісної інфраструктури в країні. ФОТО. ВІДЕО

Третього липня в житомирському аеропорту відбулася Конференція обласної організації партії «Слуга Народу». Відзначили, що розвиток інфраструктури серед пріоритетів роботи. Головне – забезпечити гармонійний розвиток всіх громад Житомирщини.
Говорити про свої перспективи та розвиток партія «Слуга Народу» вирішила у знаковому місці – житомирському аеропорту. Адже він став новим символом відродження України та Житомирщини. На цьому тижні він отримав статус міжнародного, оголошені тендери на реконструкцію злітної смуги для повноцінного запуску та функціонування аеропорту.
Спеціально для участі в Конференції до Житомира завітали голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та цілий «десант» з понад 20 народних депутатів від «Слуги Народу». Також в роботі Конференції взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко, голова облради Володимир Федоренко, житомирський міський голова Сергій Сухомлин та більше 100 делегатів з усіх громад Житомирщини.
Розвиток Житомирщини – пріоритет
«Ми хочемо будувати привабливу країну, куди б приходили інвестори, туристи, поверталися наші громадяни, що виїхали за кордон. Причому, будувати і на рівні країни, і на рівні кожного ОТГ. Щоб привабливим був в’їзд не тільки в країну, а й в область, обласний центр, кожне село. Ми робимо для цього дуже багато», - сказав Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко у вітальному слові.
Головним пріоритетом діяльності команди «Слуга Народу» є розвиток країни та масштабні реформи. В першу чергу – це створення нової інфраструктури в самому широкому сенсі. Серед першочергових: судова реформа, освіта та охорона здоров’я, розвиток самоврядування, децентралізація, народовладдя.
Причому, у партії в області немає «особливих або пріоритетних» районів чи громад, де б підтримка інфраструктурних проєктів була більшою, ніж в інших. Акцент робиться на гармонійному розвитку всіх громад Житомирщини.
«Для нас немає півночі, заходу чи центру області. Ми намагаємося максимально пропорційно розбудовувати інфраструктуру, щоб всі куточки нашої області не були обділені увагою держави. Для нас важлива кожна громада», – наголосив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
«Глибоко переконаний, що після нашої команди, спільної роботи від Президента до голів громад та місцевих депутатів на Житомирщині з’являться нові та залишаться десятки відремонтованих лікарень та амбулаторій, шкіл і дитячих садочків, тисячі кілометрів доріг. Це буде найбільший результат нашої діяльності», - відзначив Арсеній Пушкаренко.
Доля країни – в руках кожного
Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко закликав громадян бути більш активними та включатися в політичний процес не тільки в період виборів. Адже саме від активності кожного громадянина залежить вектор розвитку країни. Для залучення громадян до вироблення та обговорення реформ по всій Україні – у районах, містах та громадах – будуть створюватися партійні офіси.
Перший в Україні районний офіс партії буде відкрито саме на Житомирщині – в Бердичеві. Наступний – у Новоград-Волинському. А до кінця року партійні осередки будуть працювати у всіх громадах Житомирщини. На цьому під час Конференції наголосив голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат Арсеній Пушкаренко.
Ці офіси стануть точкою об’єднання людей. Місцем, де люди будуть збиратися, обговорювати реформи, пропонувати своє бачення державної політики. «Наше завдання – дійти до кожного населеного пункту, до кожної людини. Донести до них політику Президента та партії «Слуга Народу». І головне – отримати від них зворотній зв’язок», – сказав Пушкаренко.
Політичне завдання партії – перемога на виборах
Під час Конференції було оголошено, що партія «Слуга Народу» розпочинає підготовку до наступних виборів.
«Слуга Народу» – це партія влади, яка отримала безпрецедентний рівень довіри з боку людей. Спочатку на президентських та парламентських виборах у 2019 році, згодом, у 2020 році, – на місцевих. Тому команда «Слуга Народу», не зважаючи на шалений супротив та тиск з боку опонентів, які представляють переважно стару корумповану систему, відчуває свою відповідальність за те, що відбувається в країні. «У нас немає права на помилку, адже люди нам вірять та покладають на нас надії», – сказав Арсеній Пушкаренко.
Він зазначив, що зараз у Житомирській області немає структурованої партійної організації «Слуга Народу». Але є багато хороших людей: депутати, активісти, партійці. Всі вони повірили Президенту і не просто підтримали його, віддавши за нього голос, а допомагали справами. Наприклад, волонтерили на виборах, розносили газети, були спостерігачами та членами виборчих комісій, балотувалися. Саме з таких людей будуть формуватися партійні структури.
«У нас є «золотий ресурс» – це гарні хороші люди, які підтримують команду «Слуга Народу». Наше завдання – об’єднати цих людей та перетворити їх на потужну політичну силу. І через два роки, коли будемо висувати нашу команду від Житомирщини до Верховної Ради України, ми повинні чітко розуміти, що у нас є партія, з якою ми можемо перемагати на виборах», – підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Водночас було наголошено, що стати членом партії «Слуга Народу» буде непросто. Цьому передуватиме суворий відбір. Навіть не всі депутати місцевих рад від «Слуги Народу» зможуть його подолати.«Ми не будемо нікого заганяти в партію. Людина повинна хотіти вступити в партію. А головне – бути гідною цього. Навіть депутатський мандат від «Слуги Народу» не є гарантією членства», – підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Для впровадження в життя рішень Конференції Житомирська обласна організація політичної партії «Слуга Народу» утворила Політичну раду та обрала її очільницю. Нею стала народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Тетяна Грищенко.
«Дякую однопартійцям за високу довіру, яку постараюся виправдати! Переконана, що ухвалене рішення стане не лише черговим етапом партійного будівництва, а й новим вікном можливостей для реалізації всього того, з чим ми йшли на вибори, формування команди людей, які прагнуть змінити країну на краще і готові наполегливо працювати над втіленням цих змін», – прокоментувала своє обрання Тетяна Грищенко.
Крім того, Житомирська обласна організація політичної партії «Слуга Народу» утворила Номінаційний комітет і Дисциплінарну комісію. Ці органи будуть займатися питаннями членства в партії, партійної дисципліни та внутрішньо-партійною роботою.