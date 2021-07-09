В Житомире разоблачили коллекторов, шантажировавших должников порно-компроматом. ФОТО

На территории Житомира и еще в 4 областях правоохранители разоблачили коллекторские колл-центры, которые угрожали должникам расправой и публикацией поддельных порнографических фото. Об этом 9 июля сообщила Национальная полиция Украина
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"В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение о группе лиц, которая действует якобы от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждения к погашению имеющихся долговых обязательств. При проверке оперативники ДВБ установили причастных к противоправным действиям, это - сотрудники коллекторских компаний", - информирует Нацполиция.
Сообщается, что они угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.
Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории Житомира, столицы и Киевской области, Винницы, Черкасс и Херсона. Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников".
Было обнаружено и изъято оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию.
По собранным материалам было возбуждено дело по ч.4 ст.189 (Вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.
Фото: Нацполиция