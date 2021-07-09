В Житомире разоблачили коллекторов, шантажировавших должников порно-компроматом. ФОТО

"В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение о группе лиц, которая действует якобы от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждения к погашению имеющихся долговых обязательств. При проверке оперативники ДВБ установили причастных к противоправным действиям, это - сотрудники коллекторских компаний", - информирует Нацполиция.