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В Житомире разоблачили коллекторов, шантажировавших должников порно-компроматом. ФОТО

Сегодня, 15:53:50 649 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разоблачили коллекторов, шантажировавших должников порно-компроматом. ФОТО

 На территории Житомира и еще в 4 областях правоохранители разоблачили коллекторские колл-центры, которые угрожали должникам расправой и публикацией поддельных порнографических фото. Об этом 9 июля сообщила Национальная полиция Украина.
 

"В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение о группе лиц, которая действует якобы от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждения к погашению имеющихся долговых обязательств. При проверке оперативники ДВБ установили причастных к противоправным действиям, это - сотрудники коллекторских компаний", - информирует Нацполиция.


Сообщается, что они угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории Житомира, столицы и Киевской области, Винницы, Черкасс и Херсона. Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников".

Было обнаружено и изъято оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию.

По собранным материалам было возбуждено дело по ч.4 ст.189 (Вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.







 

Фото: Нацполиция
Тэги: Житомир, полиция, коллекторы
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