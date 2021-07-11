Земельна реформа в дії: як підготуватися громадам для роботи на ринку землі?

Передача державних земель у власність громад — процес важливий та історичний. Територіальні громади зможуть забезпечити кращий контроль та управління землями, а надходження до місцевих бюджетів покращать добробут містечок і сіл.

Надалі буде надано рекомендації у 7 кроків, які допоможуть громадам краще підготуватися для роботи на ринку землі, - повідомляють на сайті ОДА.



Крок 1: Провести повну інвентаризацію землі та дотримуватися порядку проведення інвентаризації що визначена постановою №476

Необхідно для:

– формування повноцінної бази даних про всі земельні ділянки на території громади;

– створення картографічної основи на всю територію громади, адміністративного центру та інших населених пунктів.



Крок 2: Замовити комплексний план просторового розвитку територій громади

Необхідно для:

– поєднання містобудівної документації на місцевому рівні та документацію із землеустрою;

– визначення функціонального призначення усієї території.



Крок 3: Провести зустрічі з потенційними інвесторами

Для цього необхідно:

– створити сайт громади з інформацією про її географічне розташування, транспортну ті іншу інфраструктуру, природні та людські ресурси;

- брати участь у різних форумах, які можуть стати першим кроком для залучення важливого інвестора.

Крок 4: Регулярно проводити нормативну грошову оцінку земель громади

Місцева рада на тендері замовляс складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Розробник документації проводить оцінку, проходить експертизу, затверджує і вносить інформацію до Державного земельного кадастру.

Відповідно до закону «Про оцінку землі. нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться щонайменше раз на 5-7 років.

Крок 5: Опублікувати містобудівну та землевпорядну документацію громади в Інтернеті

В електронному кабінеті «Е-сервіси» можна сформувати запит на отримання документації із землеустрою.

Електронні копії документації отримуємо в Держгеокадастр.

Будь-якi картографічні дані, які замовлятиме громада, треба публікувати згідно із законом «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Крок 6: Виставити вільні землі в оренду на земельному аукціоні

Земельні аукціони публічні та відкриті.

На сайті Держгеокадастру потенційні інвестори можуть знайти інформацію про ділянку 1 проведені торги з відеозаписом.

Процедура проведення земельних аукціонів описана в статті 137 земельного кодексу.

Крок 7: Знайти професійних землевпорядників

Це має бути людина із відповідною освітою, знаннями та навичками.

Розумітися на вiдповiдних програмах, які пов’язані із картами, схемами, планами.