Рынок земли в Украине: названа цена гектара в Житомирской области

Рынок сельскохозяйственных земель уже открылся, однако о формировании рыночной цены на землю еще рано говорить, потому что количество заключенных сделок купли-продажи с момента снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения очень мало. На формирование цены каждого отдельного земельного участка будет влиять ее нормативная денежная оценка, площадь, местонахождение, средняя урожайность, арендная плата.
Сейчас для определения экономически взвешенной стоимости сельскохозяйственных земель необходимо учитывать текущую арендную плату за землю (как доход от размещенных инвестиций) и ставку по долгосрочным кредитам в иностранной валюте (в качестве критерия оценки использования денежных средств). В 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%. Таким образом, экономически обоснованная средняя стоимость земли в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар.
«В каждой отдельной области цена на землю будет неравномерной. В некоторых областях она будет колебаться в 2-2,5 раза. Самые дорогие гектары будут в Киевской области – там цена 1га будет колебаться от 26,5 тыс. грн до 74,6 тыс. грн.», – объясняет Эллина Юрченко, эксперт по земельным вопросам УКАБ.
Максимальная цена на землю прямо коррелируется с высокими урожаями в 2020 году в таких областях как: Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская. В этих областях урожайность превышала 5 т/га, а цена 1, а достигать $2-2,5 тыс. Самая низкая цена прогнозируется в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях – она немного превышать $1 тыс. за 1 га.
Хто перевірятиме операції з купівлі землі
Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.
За його словами, щоб мати можливість перевірити дотримання покупцем землі сільськогосподарського призначення законодавчої норми в 100 га в одні руки, нотаріуси повинні отримати доступ до Державного земельного кадастру. Для отримання такого доступу їм потрібно подати відповідну заявку в Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру. Доступ надається протягом однієї доби з моменту подачі заявки.
На момент старту ринку землі такий доступ мали тільки 879 нотаріусів, але вже через лічені дні Держгеокадастр отримав більш як 2 тисячі заявок із загальної кількості 6,5 тисячі нотаріусів в Україні.
«Працює спрощений електронний порядок подачі заявок на доступ, Держгеокадастр і Нотаріальна палата провели відповідні навчання та надали інструкції всім нотаріусам», – зазначив міністр.
За даними Лещенка, від нотаріусів вже надійшло 2344 заяви, з них 1 382 погоджено, 233 відмовлено, 729 перебувають на розгляді.
Як продати земельний пай: Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію
Власники земельних паїв відтепер можуть продати свої земельні ділянки, попередньо перевіривши кадастровий номер, визначивши осіб з переважним правом купівлі, зібравши необхідні документи та проаналізувавши ціну. В Офісі президента підкреслили, що в Україні з 1 липня відкрився ринок обігу землі cільськогосподарського призначення й українські громадяни «стають повноправними власниками свого майна, отримавши право вільно продавати та купувати земельні ділянки».
На Банковій нагадали, що відтепер купувати землю мають право всі громадяни України, територіальні громади та держава. Нотаріус перевірятиме покупця та правильність поданих документів, у разі невідповідності вимогам він зобов'язаний відмовити в державній реєстрації договору купівлі-продажу. Проте до 1 січня 2024 року існує обмеження – один громадянин України може володіти сільгоспземлею загальною площею не більше 100 гектарів.
В Офісі глави держави розповіли, що для того, аби продати пай, землевласник має здійснити кілька кроків:
- перевірити кадастровий номер на Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua;
- визначити, чи є особи з переважним правом купівлі. За законом – це орендар вашої земельної ділянки. Власник землі має насамперед запропонувати придбати ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп;
- зібрати необхідні документи;
- зрозуміти, як формується ціна.
За даними Офісу, експерти не радять поспішати з продажем паю одразу після відкриття ринку, адже з часом ринкові ціни зростуть, відповідно, зросте й середня орендна плата, тож здавати в оренду ділянки буде вигідніше.
Крім продажу, за інформацією Офісу Зеленського, земельну ділянку можна здавати в оренду та отримувати постійний дохід; заснувати на цій землі фермерське господарство та розвивати власну справу; використати ділянку як заставу за кредитом та отримати кошти на розвиток свого господарства або на особисті цілі тощо. Також землю можна подарувати або передати у спадок, і вже новий власник матиме на неї повні права господаря.
Згідно із законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони
», земельні торги проводитимуться виключно в електронному форматі.
«Проте фермери чи їхні спадкоємці зможуть викупляти без аукціону земельні ділянки, які вони набули за правом постійного користування; довічного успадкованого володіння; оренди шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року», – додали в Офісі глави держави.
Пільговий викуп для українських фермерів дає змогу придбати ділянку на виплат строком до 10 років.
В Офісі президента пояснили, що викупна ціна дорівнюватиме нормативній грошовій оцінці ділянки, а право власності можна оформлювати вже після першого платежу.
«При виявленні порушень умов використання землі потрібно звернутися до ради територіальної громади, до державного інспектора з використання та охорони земель, інспектора громади з використання та охорони земель або до Державної екологічної інспекції України», – резюмували в Офісі президента.