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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 12 » 08:55:46

В Житомире из конопли изготавливают посуду: её можно даже съесть. ФОТО

Сегодня, 08:55:48 894 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из конопли изготавливают посуду: её можно даже съесть. ФОТО

 В Житомире начали изготавливать биопосуду и пергаментную бумагу из конопли. После использования по назначению посуду можно съесть.

Об этом биодизайнер Олег Земнухов сообщил изданию Укринформ.
 

«В бактериальную целлюлозу, состоящую из смеси бактерий и грибов, я вживляю волокна и листочки конопли. Из этого образуется пленка, из которой изготавливаю посуду, которая является альтернативой пластиковой, и бумагу, используемую как пергаментную или для декора. Если пленка толще, то ее можно применять как искусственную кожу, из которой за рубежом изготавливают сумки, кошельки, обувь», – рассказал Земнухов.


По его словам, такая посуда после мытья используется повторно. При этом, как посуду, так и пергаментную бумагу из конопли можно есть.





В настоящее время биодизайнер экспериментирует с изготовлением из конопли строительного материала.
 

«Кострицу, то есть отходы после обработки стебля конопли, можно использовать как сырье для строительного материала – коноплебетона. Когда строится каркас, его затрамбовуют известью с кострицей. Через три дня снимают обшивку – и стена готова. Планирую построить таким образом свою мастерскую», – добавил Земнухов.


Кроме того, биодизайнер изготавливает из конопли обувь, одежду, губки для мытья посуды, жалюзи, халву, квас и выращивает микрозелень.

Фото: Ирина Чириця / Укринформ
Тэги: Конопля, посуда, Житомир
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