В Житомире из конопли изготавливают посуду: её можно даже съесть. ФОТО

«В бактериальную целлюлозу, состоящую из смеси бактерий и грибов, я вживляю волокна и листочки конопли. Из этого образуется пленка, из которой изготавливаю посуду, которая является альтернативой пластиковой, и бумагу, используемую как пергаментную или для декора. Если пленка толще, то ее можно применять как искусственную кожу, из которой за рубежом изготавливают сумки, кошельки, обувь», – рассказал Земнухов.
«Кострицу, то есть отходы после обработки стебля конопли, можно использовать как сырье для строительного материала – коноплебетона. Когда строится каркас, его затрамбовуют известью с кострицей. Через три дня снимают обшивку – и стена готова. Планирую построить таким образом свою мастерскую», – добавил Земнухов.