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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июль » 13 » 08:21:56

По 50 «минималок» каждый месяц: глава Богунского райсуда за полгода получила почти 2 миллиона зарплаты

Сегодня, 08:21:31 619 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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По 50 «минималок» каждый месяц: глава Богунского райсуда за полгода получила почти 2 миллиона зарплаты

 Председатель Богунского районного суда города Житомира Наталья Гулак за последние полгода работы получила "кругленькую" сумму - 1,9 млн грн зарплаты.

Об этом стало известно из декларации, которую Гулак обнародовала перед увольнением.

В декларации отмечается, что с 1 января по 2 июля 2021 года Наталья Гулак получила в территориальном управлении Государственной судебной администрации в Житомирской области 1 млн 886 тыс. 021 грн зарплаты.

За это же время ей выплатили 65 тыс. 533 грн пенсии.



В 2020 году Наталья Гулак по основному месту работы в Богунском райсуде Житомира получила 1 млн 140 тыс. 987 грн заработной платы, ее пенсия за год составила 111 тыс. 957 грн.

Стоит добавить, что Наталья Гулак была уволена Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.
Тэги: декларация, суд, зарплата
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Комментариев: 2
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 11:47:10, Сегодня [Материал]

А що тут дивного. Дивіться законодавство про оплату праці суддів. У них, до речі, прожитковий мінімум для оплати праці, визначений ЗУ " Про бюджет на 2021 р." більший, ніж у прокурорів.
Такі " сенсації" від журнашлюх ЖЖ - це мильна бульбашка на рівному місці.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:14:41, Сегодня [Материал]

ага
далеко не самая высокая зарплата среди судей
тем более под увольнение всегда насчитывают больше - компенсации всякие, допомоги....
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