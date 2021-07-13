По 50 «минималок» каждый месяц: глава Богунского райсуда за полгода получила почти 2 миллиона зарплаты

Председатель Богунского районного суда города Житомира Наталья Гулак за последние полгода работы получила "кругленькую" сумму - 1,9 млн грн зарплаты.
Об этом стало известно из декларации
, которую Гулак обнародовала перед увольнением.
В декларации отмечается, что с 1 января по 2 июля 2021 года Наталья Гулак получила в территориальном управлении Государственной судебной администрации в Житомирской области 1 млн 886 тыс. 021 грн зарплаты.
За это же время ей выплатили 65 тыс. 533 грн пенсии.
В 2020 году
Наталья Гулак по основному месту работы в Богунском райсуде Житомира получила 1 млн 140 тыс. 987 грн заработной платы, ее пенсия за год составила 111 тыс. 957 грн.
Стоит добавить, что Наталья Гулак была уволена Высшим советом правосудия
в связи с подачей заявления об отставке.