Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Власть. По 50 «минималок» каждый месяц: глава Богунского райсуда за полгода получила почти 2 миллиона зарплаты - 13 Июля 2021