В Житомирской области пропал 14-летний парень. Его нашли мертвым в заброшенном здании. ФОТО

"Около 7 утра в полицию обратилась жительница с. Сингаи с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын. На место происшествия, к дома семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции", - говорится в сообщении.