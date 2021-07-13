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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 13 » 17:28:59

В Житомирской области пропал 14-летний парень. Его нашли мертвым в заброшенном здании. ФОТО

Вчера, 17:28:59 931 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пропал 14-летний парень. Его нашли мертвым в заброшенном здании. ФОТО

 Утром 13 июля в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летнего жителя с. Сингаи Коростенской городской громады. Во время первоочередных мероприятий правоохранители обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении недалеко от места проживания.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около 7 утра в полицию обратилась жительница с. Сингаи с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын. На место происшествия, к дома семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции", - говорится в сообщении.




Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича было обнаружено тело ребенка.



На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, полицейские кинологи со служебными собаками и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории. Рассматриваются несколько возможных версий развития события.

"Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - сообщили в полиции.

 
Фото: полиция
Тэги: розыск, труп, полиция, исчез ребенок, Коростень
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