В Житомирской области пропал 14-летний парень. Его нашли мертвым в заброшенном здании. ФОТО

Утром 13 июля в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летнего жителя с. Сингаи Коростенской городской громады. Во время первоочередных мероприятий правоохранители обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении недалеко от места проживания.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 7 утра в полицию обратилась жительница с. Сингаи с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын. На место происшествия, к дома семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции", - говорится в сообщении.
Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича было обнаружено тело ребенка.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, полицейские кинологи со служебными собаками и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории. Рассматриваются несколько возможных версий развития события.
"Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины"
, - сообщили в полиции.
Фото: полиция