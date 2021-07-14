Жара до 35 градусов: в Житомире объявили чрезвычайную пожарную опасность

14-16 июля на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, в эти дни температура воздуха в Житомире составит днем 32-34 градусов тепла, местами по области - 35 градусов.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета обращается к жителям территориальной громады с просьбой соблюдать основные правила пожарной безопасности:
- быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем;
- не оставлять без присмотра горящие костры;
- не разжигать костры возле домов и усадеб;
- не сжигать сухую траву.
Снижение температуры воздуха ожидается 20-21 июля.