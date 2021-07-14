Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 14 Июля 2021    17:23:55
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 14 » 09:40:14

Жара до 35 градусов: в Житомире объявили чрезвычайную пожарную опасность

Сегодня, 09:40:14 804 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Жара до 35 градусов: в Житомире объявили чрезвычайную пожарную опасность

 14-16 июля на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, в эти дни температура воздуха в Житомире составит днем ​​32-34 градусов тепла, местами по области - 35 градусов.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета обращается к жителям территориальной громады с просьбой соблюдать основные правила пожарной безопасности:
 
  • быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем;
  • не оставлять без присмотра горящие костры;
  • не разжигать костры возле домов и усадеб;
  • не сжигать сухую траву.

Снижение температуры воздуха ожидается 20-21 июля.
Тэги: пожарная опасность, Житомир, жара
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus