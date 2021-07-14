Ножевые ранения в грудь и шею: стали известны детали смерти подростка на Житомирщине

"Около 7 утра 13 июля в полицию обратилась жительница с. Сингаи с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын. На место происшествия, к дома семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр домовладения и личных вещей ребенка и начали первоочередные мероприятия по установлению возможного местонахождения парня. Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка", - информирует полиция.