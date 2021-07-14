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Ножевые ранения в грудь и шею: стали известны детали смерти подростка на Житомирщине

Сегодня, 11:19:32 985 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ножевые ранения в грудь и шею: стали известны детали смерти подростка на Житомирщине

 13 июля в полицию Житомирской области поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летнего жителя с. Сингаи. Через несколько часов после начала поисковых мероприятий тело парня нашли в заброшенном здании возле села. По обоснованному подозрению в причастности к убийству полиция задержала 15-летнюю девушку.

Об этом на брифинге 14 июля сообщил начальник ГУНП в области Юрий Олийнык.
 

"Около 7 утра 13 июля в полицию обратилась жительница с. Сингаи с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын. На место происшествия, к дома семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр домовладения и личных вещей ребенка и начали первоочередные мероприятия по установлению возможного местонахождения парня. Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка", - информирует полиция.


Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы с. Шатрище. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20 часов в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства полицейские устанавливают.
 

"Первоначальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и с дома подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим ныне юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", - сообщил начальник ГУ Нацполиции Житомирщины Юрий Олийнык.


В настоящее время девушка задержана, ей объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. За умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.
Тэги: полиция, Подросток, Житомирщина, убийство
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