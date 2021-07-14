Житомирский «ИнБев» не будет играть в футзальной Экстра-лиге

Футзальный клуб "ИнБев Житомир" не будет принимать участие в розыгрыше чемпионата Украины среди команд "Экстра-лиги" в сезоне 2021-2022 годов. Об этом 14 июля сообщили на Facebook-странице
клуба.
"Спасибо нашим болельщикам и поклонникам Команды за поддержку предыдущих лет! Спасибо за заполненные трибуны зала ФОК, за эмоции в зале, критику и заряд энергии, которые давали нам новые силы на футзальной площадке. К сожалению, в наиболее массовом виде спорта (футбол/футзал) - Житомир остался без представителей высшего чемпионата Украины. Наверное это не является приоритетом для Житомира и Житомирины", - заявили в клубе.
О причинах не сообщается. О дальнейших планах "ИнБев Житомир" обещают вскоре опубликовать информацию.
В сезоне 2020-2021 в регулярном чемпионате футзальный клуб из Житомира занял 6 место в турнирной таблице, что позволило выйти в плей-офф. В 1/4 финала житомиряне в трехматчевой серии уступили столичному "ХИТ".