Житомирский «ИнБев» не будет играть в футзальной Экстра-лиге

"Спасибо нашим болельщикам и поклонникам Команды за поддержку предыдущих лет! Спасибо за заполненные трибуны зала ФОК, за эмоции в зале, критику и заряд энергии, которые давали нам новые силы на футзальной площадке. К сожалению, в наиболее массовом виде спорта (футбол/футзал) - Житомир остался без представителей высшего чемпионата Украины. Наверное это не является приоритетом для Житомира и Житомирины", - заявили в клубе.