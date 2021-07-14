Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 14 Июля 2021    17:24:17
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 14 » 11:55:45

Житомирский «ИнБев» не будет играть в футзальной Экстра-лиге

Сегодня, 11:55:45 459 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирский «ИнБев» не будет играть в футзальной Экстра-лиге

 Футзальный клуб "ИнБев Житомир" не будет принимать участие в розыгрыше чемпионата Украины среди команд "Экстра-лиги" в сезоне 2021-2022 годов. Об этом 14 июля сообщили на Facebook-странице клуба.
 

"Спасибо нашим болельщикам и поклонникам Команды за поддержку предыдущих лет! Спасибо за заполненные трибуны зала ФОК, за эмоции в зале, критику и заряд энергии, которые давали нам новые силы на футзальной площадке. К сожалению, в наиболее массовом виде спорта (футбол/футзал) - Житомир остался без представителей высшего чемпионата Украины. Наверное это не является приоритетом для Житомира и Житомирины", - заявили в клубе.




О причинах не сообщается. О дальнейших планах "ИнБев Житомир" обещают вскоре опубликовать информацию.

В сезоне 2020-2021 в регулярном чемпионате футзальный клуб из Житомира занял 6 место в турнирной таблице, что позволило выйти в плей-офф. В 1/4 финала житомиряне в трехматчевой серии уступили столичному "ХИТ".

Тэги: Житомир, футзал, Инбев
Новости партнеров
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 14:23:31, Сегодня [Материал]

И что? Тоже мне сильно нужные городу.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus