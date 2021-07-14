Чиновники грабують Укрзалізницю на десятки мільярдів гривень щороку — «Наш край»

«Ми з вами виділяли кошти у розмірі 4 млрд гривень на рухомий склад, проте досі не проведені тендери, досі біснуються чиновники, які хочуть пограбувати ці гроші. Мільярди списуються начебто на рекультивацію, але на жодній гілці не рекультивувалися землі, які забруднені і несуть шкоду людям", - додав С.Шахов.