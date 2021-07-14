Чиновники грабують Укрзалізницю на десятки мільярдів гривень щороку — «Наш край»

Через корупційні схеми чиновники грабують «Укрзалізницю» на десятки мільярдів гривень щороку. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії «Наш край» Сергій Шахов.
«Укрзалізницю продовжують розграбовувати, розмір нанесених втрат державі за п’ять років склав понад 100 мільярдів гривень», — заявив Сергій Шахов із трибуни Верховної ради у вівторок, 13 липня, - повідомляє інформаційне агенство "Українські новини"
За його словами, підприємство втрачає величезні кошти, оплачуючи кредити під шалені відсотки, в результаті невигідних тендерів, а також оплачуючи послуги, які не виконуються.
«Ми з вами виділяли кошти у розмірі 4 млрд гривень на рухомий склад, проте досі не проведені тендери, досі біснуються чиновники, які хочуть пограбувати ці гроші. Мільярди списуються начебто на рекультивацію, але на жодній гілці не рекультивувалися землі, які забруднені і несуть шкоду людям", - додав С.Шахов.
В той час, за його словами, керівники та члени наглядової ради отримують сотні мільйонів гривень винагороди при збитковості підприємства в 12 мільярдів гривень.
Народний депутат наголосив, що вище керівництво держави повинно контролювати кожну копійку із мільярдів гривень, які виділяються на модернізацію «Укрзалізниці».
"Ми сьогодні закладаємо 40 млрд грн на модернізацію Укрзалізниці. Хто буде керувати цими грошима? Я звертаюся до Президента України, до прем’єр-міністра — контролювати кожну копійку, щоб ці 40 мільярдів не канули, як вода в пісок»
, — додав співголова партії «Наш край».
При цьому нардеп уточнив, що факти розкрадання коштів «Укрзалізниці» були встановлені на засіданні очолюваного ним міжфракційного депутатського об’єднання за техногенну та екологічну безпеку в Україні.
«Наш край» закликає вище керівництво держави взяти під особистий контроль ситуацію на "Укрзалізниці" та розслідувати факти щодо мільярдних крадіжок на державному підприємстві. Нецільове використання виділених коштів на "Укрзалізниці" не тільки несе збитки, а й підриває ефективність роботи підприємства, що вже становить загрозу національній безпеці України.