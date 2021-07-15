Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 15 Июля 2021    09:26:40
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 15 » 08:53:17

Подорожуй без тубот: акція від МЦ Асклепій на ПЛР-тестування на COVID-19 продовжена     Реклама  

Сегодня, 08:53:24 112 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Подорожуй без тубот: акція від МЦ Асклепій на ПЛР-тестування на COVID-19 продовжена

Увага! Акція від лабораторії МЦ Асклепій продовжено. Вартість ПЛР-тестування на COVID-19 становить всього 650 грн. Записатись на аналіз можна за допомогою сайту.

Збираєтесь у відпустку за кордон? У цьому році, щоб відкрити гарячий сезон подорожей, потрібно подбати не тільки про квитки та готель. Важливими є також результати ПЛР тесту. Для перетину кордону потрібно мати при собі негативний результат тестування на англійській мові з QR-кодом на фірмовому бланку лабораторії. І без нього з країни можуть просто не випустити.

Але МЦ Асклепій завжди прийде на допомогу.

Лабораторія МЦ Асклепій пропонує проведення термінового, надчутливого ПЛР-тестування на коронавірус SARS-CoV-2.

Серед переваг нашої лабораторії:

  • реультати вже на наступний день;
  • висока точність аналізу;
  • комфортна психологічна атмосферу;
  • відсутність черг;
  • окремі пункти забору біоматеріалу;
  • QR-код на бланку з результатами дослідження згідно міжнародних вимог.


Здати аналіз можна в Бердичеві, Житомирі та Новоград-Волинському. Ми завжди раді допомогти! Скористайтеся нашою акційною пропозицією: здайте тест ПЛР на COVID-19 всього за 650 грн.

акція від МЦ Асклепій на ПЛР-тестування на COVID-19

ПЛР тест на коронавірус: як проводиться?

ПЛР-дослідження є найбільш точним методом визначення наявності коронавірусної інфекції у людей. Цей аналіз дозволяє безпосередньо виділити вірус SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19. Завдяки цьому з'являється можливість:

  • поставити точний діагноз;
  • виїхати за кордон;
  • своєчасно вжити заходів щодо профілактики поширення хвороби;
  • припинити самоізоляцію.


Техніка проведення аналізу дуже проста. В окремому ізольованому кабінеті лаборант проводить забір матеріалу - робить мазок з носа, а також зіву (глотки) клієнта. Далі забраний матеріал відправляється до автоматизованої лабораторії для дослідження.

У МЦ Асклепій окремі пункти забору, що дозволяє уникнути випадкового інфікування. Зараз є можливість скористатися всіма перевагами нашої лабораторії за акційною ціною - ПЛР тестування на COVID-19 коштує лише 650 грн.

Підготовка до ПЛР: чи потрібна?

Щоб ПЛР тестування в МЦ Асклепій дійсно було точним необхідно:

  • за 4 години до візиту в лабораторію відмовитися від прийому їжі та пиття, а також не жувати жувальну гумку;
  • за 3 години відмовитися від паління (як звичайних, так і електронних цигарок);
  • за 6 годин відмовитися від застосування будь-яких ліків від хвороб ротоглотки (пастилок, спреїв та ін.).


В МЦ Асклепій ви зможете комфортно та швидко здати ПЛР тест на COVID-19. Ми дбаємо про ваше здоров'я! Нагадуємо: акція діє до кінця літа. До 31.08.2021 ви можете пройти тестування всього за 650 грн.

Тэги: Асклепий, медицина, ПЦР тест, covid-19
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus