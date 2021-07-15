Подорожуй без тубот: акція від МЦ Асклепій на ПЛР-тестування на COVID-19 продовжена

Увага! Акція від лабораторії МЦ Асклепій продовжено. Вартість ПЛР-тестування на COVID-19 становить всього 650 грн. Записатись на аналіз можна за допомогою сайту.

Збираєтесь у відпустку за кордон? У цьому році, щоб відкрити гарячий сезон подорожей, потрібно подбати не тільки про квитки та готель. Важливими є також результати ПЛР тесту. Для перетину кордону потрібно мати при собі негативний результат тестування на англійській мові з QR-кодом на фірмовому бланку лабораторії. І без нього з країни можуть просто не випустити.

Але МЦ Асклепій завжди прийде на допомогу.

Лабораторія МЦ Асклепій пропонує проведення термінового, надчутливого ПЛР-тестування на коронавірус SARS-CoV-2.

Серед переваг нашої лабораторії:

реультати вже на наступний день;

висока точність аналізу;

комфортна психологічна атмосферу;

відсутність черг;

окремі пункти забору біоматеріалу;

QR-код на бланку з результатами дослідження згідно міжнародних вимог.



Здати аналіз можна в Бердичеві, Житомирі та Новоград-Волинському. Ми завжди раді допомогти! Скористайтеся нашою акційною пропозицією: здайте тест ПЛР на COVID-19 всього за 650 грн.





ПЛР тест на коронавірус: як проводиться?

ПЛР-дослідження є найбільш точним методом визначення наявності коронавірусної інфекції у людей. Цей аналіз дозволяє безпосередньо виділити вірус SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19. Завдяки цьому з'являється можливість:

поставити точний діагноз;

виїхати за кордон;

своєчасно вжити заходів щодо профілактики поширення хвороби;

припинити самоізоляцію.



Техніка проведення аналізу дуже проста. В окремому ізольованому кабінеті лаборант проводить забір матеріалу - робить мазок з носа, а також зіву (глотки) клієнта. Далі забраний матеріал відправляється до автоматизованої лабораторії для дослідження.

У МЦ Асклепій окремі пункти забору, що дозволяє уникнути випадкового інфікування. Зараз є можливість скористатися всіма перевагами нашої лабораторії за акційною ціною - ПЛР тестування на COVID-19 коштує лише 650 грн.

Підготовка до ПЛР: чи потрібна?

Щоб ПЛР тестування в МЦ Асклепій дійсно було точним необхідно:

за 4 години до візиту в лабораторію відмовитися від прийому їжі та пиття, а також не жувати жувальну гумку;

за 3 години відмовитися від паління (як звичайних, так і електронних цигарок);

за 6 годин відмовитися від застосування будь-яких ліків від хвороб ротоглотки (пастилок, спреїв та ін.).



В МЦ Асклепій ви зможете комфортно та швидко здати ПЛР тест на COVID-19. Ми дбаємо про ваше здоров'я! Нагадуємо: акція діє до кінця літа. До 31.08.2021 ви можете пройти тестування всього за 650 грн.