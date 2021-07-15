Стартовала вступительная кампания 2021: житомирские университеты начали прием документов

"Государственное место ходит за абитуриентом. То есть, чем больше будет самих абитуриентов и абитуриентов с высокими баллами ЗНО, тем лучше будет учреждению высшего образования, так как эти дети придут уже с госзаказом в наше учебное заведение", - говорит Сергей Вербельчук, секретарь приемной комиссии Полесского национального университета.