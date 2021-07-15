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Стартовала вступительная кампания 2021: житомирские университеты начали прием документов

Сегодня, 08:37:46 139 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стартовала вступительная кампания 2021: житомирские университеты начали прием документов

 В Житомире началась вступительная кампания в учреждения высшего образования. В житомирских университетах работают приемные комиссии, которые помогают абитуриентам подать заявления на поступление.

Все заявления абитуриенты подают в электронном виде, а объем государственного заказа зависит от самих абитуриентов, информирует "Суспільне".
 

"Государственное место ходит за абитуриентом. То есть, чем больше будет самих абитуриентов и абитуриентов с высокими баллами ЗНО, тем лучше будет учреждению высшего образования, так как эти дети придут уже с госзаказом в наше учебное заведение", - говорит Сергей Вербельчук, секретарь приемной комиссии Полесского национального университета.


Абитуриент Андрей Артюшенко приехал в Полесский национальный университет за консультацией, чтобы подавать заявление на вступление лично. Поступающий говорит, что меняет квалификацию.

"Первое мое образование - агрономическое. Но жизнь так сложилась, что надо другая профессия, поэтому решил сменить квалификацию. Мне нужно из-за работы. Сегодня приехал сдать документы, а дальше буду сдавать экзамены", - отметил абитуриент.

Принимать абитуриентов начали и в ГУ "Житомирская политехника". Здесь студентов консультируют по созданию личного кабинета и подачи заявлений.
 

"К нам обращаются как родители, так и дети, - говорит представитель центра информационной поддержки абитуриента Сергей Сыч. - Мы предоставляем консультации, помогаем создавать электронные кабинеты и подавать электронные заявления".


Ответственный секретарь приемной комиссии "Житомирской политехники" Анатолий Дикий говорит, что для поступающих предусмотрены бюджетные места.

"Общий объем государственного заказа на уровень бакалавра в нашем университете составляет 580 мест. То есть это максимальный объем, который может набрать университет", - сказал Анатолий Дикий.
 

Чтобы подать заявление на вступление абитуриент Денис Лось обратился в консультационный центр Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.
 

"Я считаю, что этот центр действительно помогает студентам. Преподаватели и работники предоставляют всю необходимую информацию относительно центра и помогают с подачей вступительных заявлений", - рассказал Денис Лось.


Ответственный секретарь приемной комиссии ЖГУ имени Ивана Франко Роман Денисюк говорит, что в их университете предусмотрено более 600 бюджетных мест.

"Относительно максимальных объемов государственного заказа, то нашему университету предоставлено право набрать более 630 поступающих на государственную форму обучения по широкому конкурсу и еще 22 поступающих - по фиксированным конкурсным предложениям", - сообщил секретарь приемной комиссии.
Тэги: образование, Университет, вступительная кампания, абитуриенты
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