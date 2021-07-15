Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 15 Июля 2021    17:29:57
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 15 » 13:07:33

На Олевщині вшанували пам'ять жертв Копищанської трагедії   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 13:07:11 375 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Олевщині вшанували пам'ять жертв Копищанської трагедії

 На Олевщині мітингом-реквіємом вшанували пам'ять жертв Копищанської трагедії. Участь у заході взяв голова фракції політичної партії «Наш край» у Олевській міській раді Сергій Вовк. 78 років минуло від найстрашнішого злочину, скоєного нацистським окупаційним режимом.

На світанку 13 липня 1943 року в с. Копище нацистські загарбники влаштували каральну операцію «Фрау Хельга», метою якої було повне знищення жителів села. За один день живцем спалили 2887 людини, з них 1347 дітей віком до 12 років. Врятувались лише четверо дорослих та 46 дітей.
 

«Це величезна трагедія нашого краю, України та світу. Страждання, кров і сльози земляків не можуть бути забутими ні нами, ні прийдешніми поколіннями. Вічна пам'ять усім безневинним жертвам тієї страшної трагедії», - звернувся до земляків голова фракції політичної партії «Наш край» у Олевській міській раді Сергій Вовк.


На заході був присутній свідок тих подій, Федір Бовкун. Йому на той час було лише сім років. Він зумів вижити в тих страшних подіях, але надалі життя хлопчика поділилося на «до» і «після». В той жахливий день він втратив маму, сестер та братів. Щороку, зі сльозами на очах та болем в серці, Федір Герасимович розповідає землякам жахіття, які запам’ятав на все життя.

Учасники мітингу вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника.


Пресслужба політичної партії "Наш край"



 
Тэги: Наш край
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus