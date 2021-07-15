На Олевщині вшанували пам'ять жертв Копищанської трагедії

«Це величезна трагедія нашого краю, України та світу. Страждання, кров і сльози земляків не можуть бути забутими ні нами, ні прийдешніми поколіннями. Вічна пам'ять усім безневинним жертвам тієї страшної трагедії», - звернувся до земляків голова фракції політичної партії «Наш край» у Олевській міській раді Сергій Вовк.