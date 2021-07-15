На Олевщині вшанували пам'ять жертв Копищанської трагедії

На Олевщині мітингом-реквіємом вшанували пам'ять жертв Копищанської трагедії. Участь у заході взяв голова фракції політичної партії «Наш край» у Олевській міській раді Сергій Вовк. 78 років минуло від найстрашнішого злочину, скоєного нацистським окупаційним режимом.
На світанку 13 липня 1943 року в с. Копище нацистські загарбники влаштували каральну операцію «Фрау Хельга», метою якої було повне знищення жителів села. За один день живцем спалили 2887 людини, з них 1347 дітей віком до 12 років. Врятувались лише четверо дорослих та 46 дітей.
«Це величезна трагедія нашого краю, України та світу. Страждання, кров і сльози земляків не можуть бути забутими ні нами, ні прийдешніми поколіннями. Вічна пам'ять усім безневинним жертвам тієї страшної трагедії», - звернувся до земляків голова фракції політичної партії «Наш край» у Олевській міській раді Сергій Вовк.
На заході був присутній свідок тих подій, Федір Бовкун. Йому на той час було лише сім років. Він зумів вижити в тих страшних подіях, але надалі життя хлопчика поділилося на «до» і «після». В той жахливий день він втратив маму, сестер та братів. Щороку, зі сльозами на очах та болем в серці, Федір Герасимович розповідає землякам жахіття, які запам’ятав на все життя.
Учасники мітингу вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника.
Пресслужба політичної партії "Наш край"